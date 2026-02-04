[헤럴드경제=김광우 기자] “서울 산다고 방심은 금물”

우리나라 야생동물 중 인간에게 가장 위협적인 동물 ‘멧돼지’. 실제 멧돼지를 만나 다치거나, 목숨을 잃는 사고는 드물지 않게 발생한다.

물론 서울 등 도심 거주자들에게는 낯선 얘기일 수 있다. 주로 인적이 드문 산지나 농촌 지역에서 관련 사고가 발생하는 것으로 알려져 있기 때문.

하지만 이 또한 옛날얘기다. 도심 멧돼지 출몰이 빠른 속도로 늘고 있다. 서울시 멧돼지 신고 건수만 해도 최근 2년간 2배 이상 급증했다.

서울 도심 한복판이나 주택가 골목길에서 발생하는 사례도 심심치 않게 벌어진다. 심지어 이같은 경향은 더 강화될 것으로 보인다.

멧돼지 출몰이 늘어난 원인 중 하나가 ‘기후변화’이기 때문. 특히 여름 폭염으로 인해 산속 멧돼지 먹이가 잘 자라지 않으며, 도심까지 먹이를 찾아 내려오는 개체가 늘어나고 있다.

서울시 유해야생동물 신고 현황을 분석한 결과, 지난 2024년 기준 서울 멧돼지 신고는 총 486건 접수된 것으로 나타났다. 평균 하루 1마리가 넘게 사람과 맞닥뜨리고 있는 셈. 이는 지난 2023년(427건)과 비교해 13.8%(29건)가량 늘어난 수치다.

심지어 불과 2년 전인 2022년 멧돼지 신고 건수는 205건에 머물러 있었다. 2년 만에 멧돼지 출몰이 2.4배가량 늘어난 것. 같은 기간 실제 포획 건수 또한 131건에서 459건으로 250%가량 급증했다. 단순 신고가 아니라, 실제 출현 개체 수가 늘어난 영향이다.

자치구별 신고 현황을 살펴보면, 멧돼지는 주로 북한산 등 대규모 산지와 밀접해 있는 지역에서 주로 나타났다. 지난 3년간 멧돼지 출현 상위 자치구는 은평구(275건), 도봉구(274건), 성북구(146건) 등 으로, 3개 자치구에서 서울 전체의 약 52%의 멧돼지가 출몰했다.

멧돼지가 가장 많이 출몰하는 계절은 가을철인 것으로 나타났다. 지난 3년 합산 총 1118건의 신고 중 10월에만 233건이 몰려 전체 20%를 차지했다. 그다음으로는 7월(182건), 6월(118건) 등 여름철 출몰이 잦았다.

가을에 멧돼지 출현이 잦아지는 이유는 ‘먹이 활동’의 절대량 자체가 늘어나기 때문. 멧돼지는 겨울을 나기 전, 체지방을 최대한 축적하는 습성을 가지고 있다. 그런데 산속 먹이가 부족할 경우, 활동 반경을 넓혀 먹이를 찾는다. 이때 주민 생활권까지 내려와 발견되는 경우가 많은 것.

문제는 점차 주민 생활권에서 먹이를 찾는 멧돼지들이 늘어나고 있다는 거다. 점차 강해지는 여름 ‘폭염’이 원인 중 하나다. 최근과 같이 여름철에 극심한 폭염이 장기화할 경우, 멧돼지 먹이인 도토리(참나무 열매) 생장이 잘 이뤄지지 않는다.

특히 최근 몇 년과 같이 여름철 장마가 사라지고, 가을철에 장마가 오는 날씨 패턴이 정착되면 도토리 생장은 더 어려워진다. 지속적인 토양 수분은 도토리 생장에 필수기 때문. 심지어 도심 음식물쓰레기 등에서 먹이를 발견하는 사례가 잦아지면, 멧돼지 출몰 경향은 더 강화될 수 있다.

올해 일본 민가에 곰 출몰이 잦아지며, 사망자가 속출한 것 또한 이와 유사한 현상이다. 곰은 멧돼지와 같은 도토리 등 먹이를 섭취하기 때문에, 기후변화의 영향에 취약하다. 물론 멧돼지의 위험성은 곰에 비해 크다고 볼 수 없다. 그러나 심각한 경우 인명 피해까지 발생할 수 있다.

농림축산식품부에 따르면 2019년부터 2024년까지 멧돼지 공격으로 인한 사망자는 ▷2019년 5건 ▷2020년 7건 ▷2021년 13건 ▷2022년 8건 ▷2023년 6건 ▷2024년 6건 등으로 꾸준히 발생하고 있다.

최근 들어서는 가을뿐만 아니라, 여름철에 멧돼지 출몰도 잦아지고 있다. 이 또한 여름 폭염 탓이다. 멧돼지는 땀샘이 거의 없기 때문에, 더울수록 물과 진흙이 필요하다. 이에 녹지를 따라 도심 인근 하천이나 수변공원에 출몰하는 경우가 많다. 폭염·건조 현상으로 지렁이 등 토양 생물 먹이를 찾기가 힘들어져, 행동반경을 넓힐 수도 있다.

서울시 관계자는 “번식기인 10월부터 12월까지는 수컷 멧돼지의 활동성이 증가해 산지와 인접한 아파트, 주택가, 공원 등에 출몰하는 경우가 많아 주의가 필요하다”고 설명했다.

한편 멧돼지를 마주칠 경우에는 소리를 지르거나 도망치는 것을 자제해야 한다. 멧돼지가 놀라 공격할 가능성이 높기 때문. 아울러 야생동물은 직감적으로 사람이 겁을 먹은 것을 알아채고, 공격하는 경향이 있다. 천천히 나무 등 은폐물 뒤로 몸을 피하거나, 높은 곳으로 이동해야 한다.