[헤럴드경제=김성훈 기자] “일본군 위안부는 사기”라고 주장한 극우단체 대표가 경찰 조사 다음날 또 집회를 열어 기존 주장을 되풀이했다. 오후에는 이재명 대통령에게 사과를 요구하는 기자회견도 할 계획이다.

김병헌 위안부법폐지국민행동 대표는 4일 낮 12시 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근 ‘평화의 소녀상’ 옆에서 소녀상 철거 촉구 집회를 열었다. 위안부 피해자를 지지하는 정의기억연대의 ‘수요 시위’에 맞불을 놓는 성격의 집회로, 10여명이 참석했다.

김 대표는 집회에서 “정의기억연대와 성평등가족부가 위안부를 일본군에 끌려가 학대당하고 성폭행당한 피해자라고 거짓말한다”고 주장했다.

김 대표는 자신을 향한 경찰 조사에 대해 “1분 동안 (소녀상 옆에서) 사진 찍었다고 미신고 집회로 압수수색한다”며 무리한 수사라고 비판했다.

김 대표는 오후 2시 청와대 분수대 앞에서 자신을 비판한 이재명 대통령에게 사과를 요구하는 기자회견을 열 계획이다. 이영훈 전 서울대 교수, 류석춘 전 연세대 교수 등 ‘뉴라이트’ 인사들이 참석해 지지 발언할 예정이다.

이 대통령은 이 단체의 활동에 대해 “얼빠진 사자명예훼손”, “짐승은 사람으로 만들든지 격리해야 한다”고 강하게 비판한 바 있다.

정의기억연대는 이날 서울 종로구 연합뉴스 빌딩 앞에서 1737차 일본군성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위를 열었다.