지상 4층, 학생 중심 공간 설계 총 40학급에 1076명 수용 규모

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 울주군 범서읍 서사리 다운2지구 내 서사초등학교가 3월 7학급, 학생 수 78명 규모로 개교한다. 향후 인근 공동주택 입주 등에 맞춰 단계적으로 학급을 늘린다.

서사초등학교는 총사업비 408억원을 들여 1만6399㎡ 부지에 연면적 1만5297.41㎡, 지상 4층 규모로 건립됐다. 최종 완성 시 일반 38학급, 특수 2학급 등 총 40학급에 학생 수 1076명을 수용할 수 있는 규모이다. 울산광역시교육청은 지난달 29일 준공 검사를 마쳤다.

건물은 최첨단 공법을 적용했다. 경사 지붕을 활용한 건물 일체형 태양광(BIPV) 발전 설비를 도입해 에너지 자급 5등급과 건축물 에너지 효율 1++ 등급을 획득했다. 또한 내진 특등급 설계로 안전성을 극대화하고, 녹색건축 인증과 함께 82면의 주차 공간을 확보해 편의성을 높였다.

공간 구성도 인근 들꽃학습원과 주변 단지를 고려해 효율적인 동선을 수립했으며, 기존의 획일적인 교실 구조에서 벗어나 학생 중심의 특화 공간과 지역 주민 소통 공간을 유기적으로 배치했다.

울산교육청 관계자는 “학생의 안전과 최적의 학습 환경을 고려해 공사를 마무리했다”며 “3월 첫 등교하는 아이들이 쾌적한 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 개교 준비에 집중하겠다”고 말했다.