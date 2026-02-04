[헤럴드경제=김성훈 기자] 세 자매에게 친부로부터 성폭행당했다고 세뇌시켜 허위 고소하도록 한 혐의로 기소된 교회 관계자들이 무죄를 확정받았다. 성폭행이 허위라는 사실을 알고 고의적으로 세뇌를 시킨 것이 입증되지 않았다는 취지다.

대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 교회 장로이자 검찰 수사관이던 A 씨와 그의 부인인 교회 권사 B 씨, 집사 C 씨의 무고 사건에서 무죄를 선고한 원심 판결을 최근 확정했다.

이들은 자매인 여신도 3명에게 “친부로부터 4∼5살 때부터 지속적으로 성폭행당했다”는 허위 사실을 믿게 한 뒤 2019년 8월 친부를 성폭행 혐의로 허위 고소하게 한 혐의로 2021년 7월 불구속기소 됐다.

자매의 가족이 이단 의혹을 제기하자 보복하려고 한 범행으로 검찰은 판단했다. 이들은 신도들 위에 군림하며 하나님의 은혜로 환상을 볼 수 있다거나 귀신을 쫓고 병을 낫게 하는 능력이 있다는 등 선지자 행세를 한 것으로 조사됐다.

1심은 “피고인들이 암시와 유도, 집요한 질문을 통해 원하는 답을 듣는 과정을 반복하며 허구의 기억을 주입한 점을 인정할 수 있다”며 A 씨와 B 씨에게 징역 4년, C 씨에게 징역 3년의 실형을 선고했다.

1심 재판부는 “피고인들은 성폭행 피해가 허위임을 충분히 알고 있었던 것으로 파악된다”고 밝혔다.

그러나 2심에서는 무죄로 뒤집혔다. 2심 재판부는 “성폭행은 허위 사실”이라며 성 상담 과정에서 유도와 암시에 의해 교회 신도인 세 자매에게 허위 기억이 형성됐다는 점은 인정했다.

하지만 이들이 서로 공모해 고의로 거짓 기억을 주입한 혐의는 증명되지 않았다고 판단했다. 2심은 “피고인들이 피해 사실을 실제로 믿었거나 믿을 수밖에 없었을 것으로 보이는 여러 정황이 존재하고 주변인들 역시 그랬던 정황이 존재한다”며 “피고인들이 미필적으로나마 허위성을 인식했음이 합리적 의심 없이 입증됐다고 보기 어렵다”고 설명했다.

2심은 다만 혐의 증명과 별개로, 이들의 종교 성향, 왜곡된 성 가치관, 부적절한 성 상담 방식 등을 따지며 “서로에게 잘못된 기억을 유도하고 확대 재생산된 것으로 볼 여지가 충분하다”고 지적했다.

검사는 상고했지만 대법원은 2심 판단을 인정해 상고를 기각했다.

한편 A 씨는 사건이 알려진 뒤 검찰에서 직위해제됐다.