[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시의 교통문화 수준이 전국 특·광역시 중 최고임을 입증했다.

인천시는 국토교통부가 주관하고 한국교통안전공단이 실시한 ‘2025년 교통문화지수 평가’에서 8개 특·광역시 가운데 1위를 차지했다고 4일 밝혔다.

교통문화지수는 운전행태, 보행행태, 교통안전 실태를 조사·분석해 100점 만점으로 계량화한 지표로, 전국 지역별 교통문화 수준을 평가한다.

지난해 인천시의 교통문화지수는 84.83점으로, 전년(83.06점) 대비 1.77점 상승했다. 전국 평균(81.34점)보다 3.49점 높은 수치를 기록했다.

전국 자치구 평가에서는 계양구가 1위, 부평구가 2위, 남동구가 3위를 차지해 인천시 기초 자치구가 전국 1~3위를 모두 석권했다.

이에 따라 인천시는 기초자치구 평가에서 6년 연속 전국 1위를 달성했다.

유정복 시장은 “시민과 지자체가 함께 한마음으로 교통문화 향상을 위해 노력한 결과”라며 “시민 안전을 최우선으로 하는 교통안전 도시 인천을 구현하는데 최선을 다하겠다”라고 말했다.