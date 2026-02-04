[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 최대 유통업체인 월마트가 3일(현지시간) 뉴욕증시에서 장중 시가총액 1조달러(약 1450조원)를 돌파했다.

이날 뉴욕증시에서 월마트 주가는 미 동부시간 오후 2시 30분 기준 전장 대비 2.5% 오른 127.16달러에 거래되며 시가총액이 장중 1조달러를 넘어섰다.

월마트 주가는 지난해 약 24% 상승한 데 이어, 새해 들어서도 이날까지 약 12% 오르며 강세 흐름을 이어가고 있다. 최근 인공지능(AI) 관련주 고평가 논란 속에 투자자들의 순환매 자금이 유입되면서 최근 4거래일 연속 상승세를 기록했다.

월마트는 미국 전역에 유통망을 두고 있는 데다 식료품, 생활 필수용품은 물론 값비싼 전자제품까지 다양한 품목을 판매하는 미 최대 유통체인이다.

월마트는 오프라인 사업과 아울러 전자상거래 확대 전략을 펼치며 회사 성장을 지속해왔다는 평가를 받는다.

미국 상장기업 가운데 빅테크(거대 기술 기업)를 제외하고 시총이 1조 달러를 넘어선 기업은 버크셔헤서웨이에 이어 월마트가 두 번째다.

월마트는 지난달 9일 뉴욕증권거래소에서 나스닥시장으로 이전 상장한 바 있다.