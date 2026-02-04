2월 13일까지 무지개텃밭 403구획, 다산농원 100구획 등 총 503구획 텃밭 분양 친환경 경작과 토양 검사로 안전한 재배 환경 갖춰, 친환경 비료와 모종 지원,, 농기구 무료 대여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 일상에 지친 주민들에게 친환경 도시농업을 통한 마음의 쉼터를 제공하기 위해 ‘성동 무지개텃밭’ 403구획과 ‘다산농원’ 100구획, 총 503구획의 텃밭을 분양한다.

올해로 15년째 운영 중인 ‘성동 무지개텃밭’은 더 많은 주민들에게 도시농업 체험 기회를 제공하기 위해 지난해보다 10구획이 늘어난 총 403구획으로 확대 운영한다.

무지개텃밭은 일반유형과 배려유형으로 구분하여 분양한다. 일반유형은 경작 인원에 맞춰 선택할 수 있도록 L형(약 11㎡)과 S형(약 5.5㎡)으로 나눠 분양하며, 배려유형 텃밭은 장애인, 다자녀가족, 국가유공자 등 사회적 배려 계층을 위한 힐링 공간으로 제공할 예정이다. 분양 대금은 L형은 구획 당 6만 원, S형과 배려유형은 각 3만 원이다.

아울러, 구는 텃밭 가꾸기에 대한 꾸준한 수요를 반영하여 경기도 남양주시에 위치한 ‘다산농원’ 100구획도 함께 분양한다. 다산농원은 1구획당 약 16㎡(약 4.8평)의 넉넉한 크기로 조성되어 있으며, 서울 근교에서 맑은 공기를 마시며 자연 친화적인 여가를 즐길 수 있는 것이 특징이다. 분양 금액은 구민들의 부담을 덜기 위해 작년과 동일하게 구획 당 5만 원으로 유지한다.

성동구는 경작자들의 편의를 위해 친환경 비료와 상추, 배추 등 모종을 지원하고, 농기구를 무료로 대여해 주는 등 다양한 지원을 제공한다. 특히 무지개텃밭은 합성농약과 화학비료를 사용하지 않는 친환경 원칙으로 운영되며, 개장 전 토양의 중금속 및 농약 잔류 안전성 검사를 실시해 주민들이 안심하고 작물을 재배할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

신청 자격은 성동구민 또는 성동구 소재 기관 및 단체라면 누구나 신청 가능하며, 1세대(또는 단체)당 1개 텃밭만 신청할 수 있다. 단, 지난해 무지개텃밭 당첨자는 올해 무지개텃밭 분양 신청에서 제외되며, 지난해 다산농원 당첨자는 두 곳 모두 신청이 가능하다.

텃밭 분양 신청은 2월 4일 오전 10시부터 2월 13일 오후 6시까지 성동구청 누리집(홈페이지) 내 ‘성동참여 – 행사/접수’에서 할 수 있다. 최종 당첨자는 무작위 전산 추첨을 통해 선정되며, 결과는 2월 25일 발표할 예정이다. 기타 자세한 사항은 성동구청 누리집(홈페이지) 또는 지역경제과로 문의하면 된다.

정원오 성동구청장은 “올해 확대 운영되는 무지개텃밭이 더 많은 구민에게 도심 속 힐링 공간이 되기를 바란다”며 “가족, 이웃과 함께 땀 흘려 작물을 가꾸며 소통하고, 지친 일상에 활력을 더하는 소중한 시간이 되길 기대한다”고 말했다.