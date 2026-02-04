[헤럴드경제=장연주 기자] 중국에서 수년간 강도 높은 업무에 시달리던 30대 프로그래머가 갑작스럽게 사망한 가운데, 숨진 지 8시간 뒤 회사로부터 업무 지시 메시지를 받은 사실이 알려져 공분이 일고 있다. 특히 오전 9시부터 밤 9시까지 주6일 근무하는 중국 IT기업들의 ‘996 근무제’에 대한 비난도 거세지고 있다.

지난 달 31일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 가오광후이(32)는 지난해 11월 어느 토요일에 세상을 떠났다. 당시 그는 몸이 좋지 않다며 일찍 일어났고, 앉아서 ‘일도 좀 하겠다’고 말했다.

하지만 가오는 돌연 경련을 일으킨 뒤 병원으로 이송되는 도중 의식을 잃었고, 그날 오후 사망했다.

사인은 급성 심장마비로, 의료진은 과로가 원인일 가능성이 있다고 판단했다.

아내 리씨는 “남편은 사망 당일에만 회사 업무 시스템에 다섯차례 접속했다”며 “구조 중에도 그의 메신저 계정은 새 업무 단체 대화방에 추가됐고, 사망 8시간 후에는 긴급 업무 지시 메시지까지 전달받았다”고 토로했다.

그는 이어 “남편은 사망 전 매일 평일 오후 9시30분 이후에 귀가했다”며 “지난 2021년 팀장으로 승진한 이후에는 이런 일상이 이어졌다”고 말했다.

하지만 가오는 아내의 만류에도 “업무량이 너무 많고, 팀원들과 함께 일해야 한다”며 조퇴나 휴가를 거부해 왔다.

한편, 가오의 사망으로 중국 IT 기업들의 ‘996 근무제’에 대한 비판이 일고 있다.

중국 노동법에서는 하루 8시간, 주 44시간 초과 근무를 금지하고 있지만 현실에서는 제대로 지켜지지 않고 있다.

세계보건기구(WHO)가 2021년 발표한 보고서에 따르면, 장시간 노동은 심장 질환 사망 위험을 42% 증가시키는 것으로 나타났다.

결국 가오가 근무하던 회사 관할 인적자원·사회보장국은 사건 조사에 착수했다.

누리꾼들은 “삶의 마지막 순간까지 일하다니 너무 비극적이다”, “야근 없이는 수익을 낼 수 없는 회사라면 차라리 망하는 게 낫다” 등 댓글이 이어졌다.