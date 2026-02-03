[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행 금융통화위원회가 지난 15일 전원일치 의견으로 5연속 기준금리 동결(연 2.50%)을 결정한 가운데 그 배경으로 환율과 집값 불안을 들었던 것으로 나타났다.

한은이 3일 공개한 금융통화위원회 통화정책방향 회의 의사록에 따르면 이창용 총재를 제외한 6명 위원은 모두 현재 수준에서 금리를 묶는 데 동의했다.

동결 의사를 밝힌 한 위원은 당시 회의에서 “지난 회의 시점(작년 11월 27일)과 비교해 통화정책을 조정할 만한 경제환경이나 지표의 변화가 보이지 않는다”며 “미국 정책금리 인하에 따른 대내외 금리차 축소와 당국의 다각적 안정화 조치에도 불구하고 대외 환경과 외환 수급 미스 매치(불일치)로 높은 환율 수준이 지속되고, 기준금리 인하 기대 약화로 시장 금리가 상당 폭 상승했다. 주택 가격도 오름폭이 다소 완화됐지만 불안한 모습”이라고 진단했다.

아울러 “실물 경제가 충분하지는 않지만 점진적으로 회복 흐름에 진입하는 가운데, 가격 변수들이 높은 수준에서 등락을 거듭하며 정책 변화를 주시하고 방향을 모색하는 상황에서 특정 방향으로 모멘텀(동인)을 줄 수 있는 통화정책 조정은 조심스럽다”며 “지난 회의에 이어 금융안정에 보다 중점을 둬야 할 것”이라고 강조했다.

다른 위원 역시 “정부의 강력한 거시건전성 정책으로 주택담보대출 증가세는 둔화했지만, 서울 아파트 가격 상승세는 여전히 높은 수준”이라며 “경제가 회복 흐름을 이어가고 있지만 외환시장의 변동성이 줄어들지 않고 일부 지역 주택가격 상승세도 여전하며, 현재 시장의 유동성 상황이 제약적이지 않은 만큼, 이번 회의에서는 금리 동결이 바람직하다”고 주장했다.

성장·경기 요소까지 고려한 통화정책 추가 완화 필요성에 대해서는 의견이 엇갈렸다.

한 위원은 “실물경제의 회복세가 충분하지 않은 데다, 앞으로도 마이너스(-) 국내총생산(GDP)갭(잠재GDP와 실질GDP간 격차)이 한동안 지속될 것으로 보이고 물가 우려가 크지 않은 점을 고려할 때 여전히 완화적 통화정책 기조를 유지할 필요성이 있다”고 밝혔다.

반대로 다른 위원은 “현 수준의 기준금리는 물가와 금융안정 목표를 달성하는데 대체로 적절한 것으로 판단되므로, 앞으로 통화정책은 기준금리 동결을 이어갈 가능성에 좀 더 무게를 두고 운용하는 것이 적절하다”며 “부문 간 (경기) 회복 속도 격차는 기준금리만으로 완화하기 어려운 만큼, 금융중개지원대출 등 보완적 수단과 정부의 재정정책 등이 필요하다”고 말했다.

또 다른 위원은 “아직 기준금리 경로의 방향 전환을 고려할 단계는 아니지만, 정책 운용 여력 등을 고려할 때 대내외 충격 변수가 발생하지 않는 한, 금리 인하 시기와 폭은 지연 또는 축소가 불가피하다”고도 했다.