[헤럴드경제=김보영 기자] 22024년 호주에서 생후 9개월 아기에게 뜨거운 커피를 끼얹고 달아난 중국인 남성을 검거하기 위해 중국 당국이 호주에 수사팀을 파견하기로 했다.

지난달 29일(현지시간) BBC 등에 따르면 샤오첸 주호주 중국 대사는 실무단이 수사 지원을 위해 브리즈번에 파견될 것이라고 밝혔다.

샤오 대사는 “우리는 이 사건을 심각하게 받아들이고 있으며, 필요한 조치를 취하는 데 최선을 다하고 있다”고 말했다. 이어 “팀이 호주 관계자들과 협력해 사건 경위와 발생 원인, 그리고 후속 조치 방안을 면밀히 파악할 것”이라고 덧붙였다.

퀸즐랜드 경찰과 호주 연방경찰은 공동 성명을 통해 “중국 당국 대표단과 협력하고 있다”며 용의자의 소재지로 인해 수사에 어려움이 있었음에도 불구하고 양국이 지속적으로 협력한 데 대해 감사를 표했다.

사건은 지난해 8월 27일 브리즈번 남부 교외의 한 공원에서 발생했다. 당시 33세의 중국인 남성은 가족이 피크닉을 즐기고 있는 사이, 유모차에 있던 생후 9개월 아기에게 보온병에 들어있던 뜨거운 커피를 붓고 달아났다. 이 사고로 아기는 얼굴과 가슴, 팔, 다리 등 전신에 심각한 화상을 입었고, 이후 피부 이식과 레이저 치료 등 총 8차례 수술을 받았다.

호주 경찰은 당시 용의자의 신원을 파악하고 CCTV 영상을 공개했으나, 그는 이미 중국으로 출국한 상태였다. 경찰에 따르면 용의자는 2019년부터 2024년까지 여러 차례 호주를 방문했으며, 빅토리아주와 뉴사우스웨일스주를 오가던 임시 노동자였다.

해당 남성은 중상해 의도로 범행을 저지른 혐의로 체포영장이 발부됐다. 호주에서는 이 혐의에 대해 종신형까지 선고할 수 있다. 다만 중국은 중국 밖에서 발생한 행위에 대해 자국민을 기소할 수 있는 역외 관할권을 가지고 있어, 용의자가 호주에서 재판을 받기는 어려울 전망이다.

사건 3개월 후 아기의 부모는 “아들의 턱과 어깨에는 흉터가 남았지만, 다른 부위는 회복 중”이라고 밝혔다. 이 사건은 공격 방식과 아기의 화상 정도 때문에 호주 전역에 분노를 불러일으켰고, 아기의 치료를 위한 온라인 모금에 23만호주달러(약 2억3200만원)가 모였다.

다만 아기 어머니는 극심한 정신적 고통을 겪고 있다고 호소했다. 그는 “아들과 함께 공공장소에 나가는 것이 항상 두렵다”며 “이 일은 평생 지워지지 않을 상처로 남을 것”이라고 말했다. 이어 “우리 아들을 위한 정의가 실현될 날까지 얼마나 기다려야 할지 몰라 가슴이 무너진다”고 덧붙였다.