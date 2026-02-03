통합 시기는 ‘오는 6월 지방선거 이후’ 신중론 우세

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도민들은 경남·부산 행정통합 결정 방식으로 주민투표를 가장 선호하는 것으로 나타났다. 또 통합시기는 도민 절반 이상이 오는 6월 지방선거 이후를 선호했다.

경남도가 지난 2일 발표한 도민 여론조사 결과에 따르면 도민 10명 중 7명 이상(75.5%)이 통합의 최종 결정권을 주민투표에 맡겨야 한다고 답했다. 통합시기에 대해서도 충분한 준비 과정을 거쳐 ‘지방선거 이후’의 단계적 통합(53.1%)을 원하는 목소리가 우세했다.

이번 조사는 경남도가 리얼미터에 의뢰해 지난달 16일부터 이틀간 경남도민 1203명을 대상으로 ARS (유선임의걸기60%, 무선패널 40%)로 실시됐으며, 행정통합 추진 과정에 도민의 실질적인 요구를 반영하고 정부의 전향적인 지원을 촉구하기 위해 마련됐다.(95% 신뢰수준에 ±2.8%P)

조사 결과 응답자의 75.7%가 주민투표를 선택한 반면, 대의기관인 지방의회 의결에 찬성한 비율은 12.7%에 불과했다. 통합 결정 방식에 대해 도민들은 민주적 정당성 확보를 가장 중요하게 꼽았다.

또 통합 시기에 대해서도 신중한 입장을 견지했다. 2026년 6월 지방선거에 맞춰 통합 단체장을 선출하자는 ‘조기 통합론’은 30.1%에 그친 반면, 53.1%의 도민이 2026년 6월 지방선거 이후인 28년 또는 30년을 선택했다. 이는 행정통합의 성급한 추진보다 충분한 준비와 제도 정비를 거친 완성도 있는 통합을 원하는 시·도민의 요구가 반영된 결과로 분석된다.

경남도는 이번 조사를 통해 확인된 민심을 바탕으로 ‘완전한 지방정부’ 구축을 위한 행정력을 집중할 방침이다.

김기영 경남도 기획조정실장은 “이번 조사를 통해 확인된 도민들의 뜻은 명확하다”며 “시·도민의 지지를 동력 삼아 경남-부산 행정통합이 대한민국의 새로운 성장축이자 지방분권의 성공 모델이 될 수 있도록 기틀을 다지겠다”고 강조했다.