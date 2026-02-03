[헤럴드경제=김보영 기자] 60대 남성이 전시장에서 화가에게 편지를 보내는 공간에 “부모를 봉양할 20대 여자친구를 구한다”는 쪽지를 남겨 논란이 되고 있다.

2일 JTBC ‘사건반장’은 최근 경기도 성남의 한 전시장에서 이같은 쪽지를 발견했다는 제보자 A씨의 사연을 공개했다.

A씨가 공개한 쪽지에는 ‘여자친구 구합니다’라는 문구와 함께 남성의 이력이 적혀 있었다. 해당 남성은 1962년 강원도에서 태어났다고 밝히며 “고등학교 졸업 후 부모님의 농사를 도와 ‘참나물 재배의 달인’ 타이틀을 받았다”고 소개했다.

이어 “신체 건강·부모님 봉양하실 20대 여성분과 여생을 행복하게 보내고 싶다”며 자신의 연락처를 남긴 뒤 “전화 달라”고 덧붙였다.

A씨는 “공공시설에 이런 쪽지가 붙어 있어 위험하다는 생각까지 들었다”고 말했다.

이와 유사한 사연은 또 있다. 20대 여성 B씨는 최근 SNS를 통해 62세 남성으로부터 메시지를 받았다며 ‘사건반장’에 제보했다.

공개된 메시지 캡처 사진을 보면 남성은 B씨에게 “어쩐지 호감이 가네요”라며 “저랑 친구로 사귀어 볼래요?”라는 문자를 보냈다.

그는 “올해 62세로(실제로는 50대 초로 보임) 대학에서 교수로 재직 중이고 중견 건설회사 회장”라며 자신이 사회적 지위를 갖춘 동안임을 강조하기도 했다.

쪽지를 본 B씨는 “상당히 당황스러웠다”고 심경을 전했다.