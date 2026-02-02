[헤럴드경제=이용경 기자] 세종호텔 해고 노동자들이 복직을 요구하며 농성을 벌이다 경찰에 체포됐다. 서울 남대문경찰서는 2일 오전 ‘세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회’ 운영위원 등 12명을 현행범으로 체포했다. 적용 혐의는 업무방해, 퇴거불응 등이다.

체포된 12명은 서울 시내 4개 경찰서에 나뉘어 이송됐다. 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장도 포함됐다. 고 지부장을 연행하던 경찰을 밀친 1명에겐 공무집행방해 혐의도 추가로 적용됐다.

호텔에 입점한 개인사업자 일부는 앞서 노동자들이 로비에서 농성하면서 영업을 방해하는 등 피해를 봤다며 고소장을 제출한 것으로 전해졌다.

세종호텔은 코로나19 팬데믹이 덮친 지난 2021년 경영상 어려움을 내세워 식음료사업부를 폐지했다. 그러면서 세종호텔지부 조합원 12명 등 직원 15명을 정리해고했다. 이에 반발한 고 지부장은 300일 넘게 고공농성을 벌이다가 지난달 14일 지상으로 내려왔다. 이후 노동자들은 호텔 앞과 로비에서 복직을 요구는 농성을 이어왔다.

노조는 직원들을 해고하고 나서 1년이 지나 호텔 영업이 정상화됐으나 복직시키지 않은 점을 문제 삼았다. 해고자들을 모두 복직시키고 노조와 교섭을 재개할 것을 사측에 요구하고 있다.

세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회(공대위)는 기자회견을 열고 “노동을 존중한다는 이번 정부가 폭력적으로 노동자를 진압한 1호 사례”라며 반발했다.