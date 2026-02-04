[헤럴드경제=김진 기자] 글로벌 뷰티 브랜드 설화수는 2026년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 신라시대 천마도에서 영감을 받은 디자인의 윤조 에센스 한정판을 선보인다. 한정판은 어둠을 뚫고 하늘을 달리는 말의 역동적인 모습을 현대적으로 재해석했다.

불꽃처럼 흩날리는 갈기와 꼬리, 다리 주변을 감싸는 신비로운 기운은 끊임없는 도전과 모험을 향한 힘찬 에너지를 의미한다. 특히 말 머리 위의 푸른 별은 희망을 의미하고, 안장의 매화 문양은 설화수 브랜드 상징과 연결된다. 주변을 수놓은 별빛과 불꽃에는 새해를 맞아 역동적으로 달려 나가는 진취적인 모습을 응원하는 메시지를 담았다.

새로운 디자인은 설화수 대표 제품인 윤조 에센스에 적용된다. 윤조 에센스는 피부 본연의 흐름을 되살려 건강한 피부로 개선되도록 돕는 첫 단계 에센스다. 지난 1997년 출시된 이후 꾸준히 사랑받으며 브랜드의 베스트셀러로 자리매김했다.

윤조 에센스 한정판은 아모레퍼시픽의 공식 온라인몰인 아모레몰을 비롯해 설화수 플래그십 스토어에서 구매할 수 있다. 전국 주요 백화점 및 면세점에서도 만날 수 있다.