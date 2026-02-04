[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데마트가 ‘건강지능(HQ)’ 트렌드에 발맞춰 다양한 건강 선물을 선보인다. 건강기능식품부터 건강 식재료까지 선택의 폭을 넓혔다.

대표 상품은 ‘그레인온 골드카무트 브랜드밀효소 세트’다. 지난해 추석 롯데마트 온라인 채널에서 효소 선물세트가 헬스케어 카테고리 판매량 1위를 기록한 만큼, 출시 당시와 동일하게 엘포인트 회원 할인가 3만9900원에 준비했다.

알부민 선물세트도 새롭게 선보인다. 알부민은 계란 유래 성분을 활용한 단백질 소재 식품이다. 최근 홈쇼핑에서 잇따라 완판되며 화제 상품으로 자리 잡았다. ‘알부민 골드 플러스’, ‘CMG제약 마시는 알부민 파워부스트샷’은 50% 할인한다. ‘휴럼 로얄 알부민 골드’는 1+1 프로모션을 진행한다.

혈당 관리에 특화된 ‘락토핏 당케어 3입 세트’는 엘포인트 회원 대상 할인가 4만1900원에 판매한다. 이너뷰티 트렌드를 반영한 ‘CJ 자연건강 석류 콜라겐’은 5만7800원에 1+1 혜택을 제공한다.

일상 식단에서 활용할 수 있는 식재료형 건강 선물도 준비했다. 건강한 지방 섭취에 대한 관심이 높아진 것을 고려해 버터·오일·견과 등 다양한 선택지를 마련했다. 팜유와 유화제를 사용하지 않은 플레이버 버터 ‘룩트 프리미엄 버터 세트’를 처음 선보인다.

첨가물 없이 땅콩 100%로 만든 ‘리고 100% 피넛버터 2입+우드나이프 세트’와 사차인치, 브라질너트 등 이색 견과를 담은 ‘프리미엄 무염 견과 9종 세트’, ‘산 도메니코 엑스트라버진 올리브오일’ 등도 할인가에 준비했다.