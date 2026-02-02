오는 28일까지 한달간, 당근마켓 플랫폼 활용

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 2일부터 오는 28일까지 한 달간 당근마켓 플랫폼을 활용한 ‘15분도시 부산 아트러닝 챌린지’를 운영한다. 이번 챌린지는 좋은 이웃과 가까운 거리에서 행복한 일상을 누리는 ‘15분도시’ 개념을 친근하게 알리기 위해 기획된 시민 참여형 프로그램이다.

이 챌린지는 도보나 달리기를 통해 생활권 내 다양한 공간을 둘러보며 예술적 경험과 신체 활동을 동시에 즐길 수 있는 프로그램으로, 예술(Art)과 러닝(Running)을 결합한 ‘아트러닝’ 방식을 통해 시민이 도시 공간을 새롭게 인식하고 이웃과의 관계를 자연스럽게 이어가도록 했다.

시민들은 15분도시 생활지도에 등록된 핵심(앵커)시설 가운데 한 곳을 방문한 뒤, 걷기·달리기 기록이 가능한 앱을 실행해 1.5km에서 15km 이내 구간을 걷거나 달리며 위치 확인 시스템(GPS) 경로로 자유로운 그림을 완성하면 된다. 15분도시의 주요 핵심시설로는 ▷들락날락 ▷하하센터 ▷우리동네 사회가치경영(ESG) 센터 ▷청년창업주거복합공간 등이 있다.

이후 방문한 15분도시 시설 사진과 간단한 설명, 완성된 아트러닝 결과물을 당근 앱→커뮤니티→모임게시판에 올린 뒤 해당 게시물 인터넷 주소(URL)를 네이버폼에 제출하면 참여가 완료된다.

이번 챌린지는 따뜻한 공동체 기반의 15분도시를 구현하기 위해 지난해 10월 시와 당근마켓이 업무협약(MOU)을 체결한 이후, 시민 참여형 프로그램으로 구체화한 협력 사업이다.