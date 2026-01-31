[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북 김천시는 지난 30일 시청 3층 강당에서 김천시 직원 130여명을 대상으로 ‘K-과학자 공무원 특강’을 실시했다.

이번 특강은 급속히 발전하는 과학기술에 대한 이해와 활용 역량을 높여 공무원의 정책 기획 능력을 강화하고 과학 문화 확산의 계기를 마련하기 위해 기획됐다.

특강은 한국에너지공대 설립위원을 역임하고 기획처장연구처장을 지낸 한상철 박사를 초청해 ▲휴머노이드 로봇 기술 발전 현황 ▲제조업 혁신 동향 ▲로봇 및 인공지능(AI) 확산에 따른 정책 대응 방향 등을 중심으로 심도 있게 진행됐다.

시는 이번 특강을 통해 과학 기술 변화가 행정과 정책에 미치는 영향을 공무원들이 폭넓게 이해하고 이를 시정 운영과 정책 수립에 효과적으로 반영할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김천시는 앞으로도 과학기술과 행정을 연계한 신규사업 발굴로 미래지향적 행정 역량을 강화해 나갈 계획이다.

박노송 김천시 기획예산실장은 “과학기술은 더 이상 특정 분야에 국한된 주제가 아니라 행정 전반에 영향을 미치는 핵심 요소”라며 “이번 특강이 직원들의 미래 대응 역량을 높이고 김천시의 정책 경쟁력을 강화하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.