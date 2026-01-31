[헤럴드경제=이원율 기자]대만의 지난해 경제성장률이 15년 만에 최고치를 찍었다. 1인당 국내총생산(GDP)도 4만달러에 육박, 한국을 22년 만에 제친 것으로 보인다.

30일 AFP와 블룸버그통신, 대만 중앙통신사(CNA) 등에 따르면 대만의 2025년 실질 GDP 증가율은 대만 통계 당국인 주계총처 발표를 토대로 8.63%로 잠정 계산됐다.

전세계적인 인공지능(AI) 관련 폭발적 수요에 따라 대만은 지난해 역대 최대 수출액을 기록했다. GDP 증가율도 2010년(10.25%) 이후 15년 만에 가장 가팔랐다.

그런가 하면 2024년 경제성장률 5.3%를 크게 웃돌았고, 대만 정부가 내건 기존 성장률 전망치인 7.4%도 상회했다. 블룸버그통신이 집계한 이코노미스트들의 전망치 중간값인 7.5%도 뛰어넘었다.

대만의 지난해 성장률은 중국(5%), 싱가포르(4.8%), 홍콩(3.5%), 한국(1.0%) 등 주변 아시아 국가들보다 훨씬 뛰어난 성과라고 CNA는 분석했다.

장신이 주계총처 종합통계처 전문위원은 “AI 관련 주문 증가세가 예상보다 훨씬 강하다”며 “특히 4분기 경제성장률 잠정치가 전망치를 크게 상회했다”고 했다.

그러면서 “상품 수출 강세가 지난해 경제성장을 끌어올린 핵심 동력”이라며 “민간 소비와 투자도 나쁘지 않았다”고 했다.

지난해 대만의 1인당 GDP도 큰 성장세를 보였다.

주계총처의 잠정 추정에 따르면 지난해 대만의 1인당 GDP는 3만9477달러(약 5698만원) 수준이었다.

이는 ‘4만달러’ 고지에 근접한 수준이다. 한국과 일본을 넘어선 값이다.

특히 한국은 2003년 1만5211달러로 대만(1만4041달러)을 앞지른 지 22년 만에 대만에게 추월당한 것으로 보인다.

장 전문위원은 국제통화기금(IMF) 자료를 인용해 지난해 일본의 1인당 GDP는 3만4713달러, 한국의 1인당 GDP는 3만5962달러라고 밝혔다.

재정경제부와 한국은행, 국가데이터처 등에 따르면 한국의 지난해 1인당 GDP는 3만6107달러로 추산된다는 보도도 있었다.

글로벌 AI 인프라 구축 수요가 대만 경제의 견조한 흐름으로 이어질 전망이다.

당장 AI 기술 생태계 중심에 있는 엔비디아도 대만 수도 타이베이에 두 번째 신사옥을 건설할 계획이라고 연합보 등이 소식통을 인용해 이날 전했다.

소식통은 엔비디아가 타이베이 베이터우·스린 과학단지 T17·18 구역 3.88㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)에 설립을 추진하고 있는 ‘엔비디아 대만 신사옥’ 건설 부지 인근에 제2의 신사옥 건설도 검토 중이라고 전했다.

엔비디아의 계획은 대만 내 거점을 계속 확대하겠다는 뜻으로 읽힌다며 이 계획이 이뤄지면 상당한 시너지 효과가 나올 것이라고 소식통은 내다봤다.

젠슨황 CEO는 지난해 5월 컴퓨텍스 2025 기조연설에서 타이베이시 베이터우스린에 미국 실리콘밸리 본사와 맞먹는 규모의 해외 지사 본부인 엔비디아 대만 신사옥을 짓겠다는 계획을 발표했었다.