[헤럴드경제 = 서병기선임기자]한국방송대중예술인단체연합회 산하 (사)대한민국방송코미디언협회(이사장 김학래)와 한국방송연기자노동조합(위원장 김영진) 코미디지부가 지난 29일(목) 오후 5시 서울 반포 한강공원 플로팅아일랜드 컨벤션홀에서 2026 신년회 ‘우리는 코미디언이다’ 큰마당 잔치를 열고 희망찬 새해의 출발을 알림과 동시에 소통과 결속을 다짐했다.

코미디언 박준형의 재치있는 사회로 진행된 이날 행사에는 김학래 이사장과 임하룡, 최양락, 김미화, 남희석, 윤택 등 다양한 선후배 코미디언들이 참석해 덕담을 나눴다.

올해는 KBS, SBS, MBC 등 지상파 방송 3사를 대표하는 코미디언들이 한자리에 모여 연대와 화합을 강조한 게 특히 눈에 띄었다. 지난해 11월 심근경색으로 쓰러졌다가 심폐소생술로 의식을 찾아 현재는 건강한 상태인 김수용을 몇차례나 호명하며 박수를 보내고 잘된 일임을 강조했다.

행사의 하이라이트는 오랜만에 출석한 김병조를 비롯해 송영길, 방일수, 김학래, 조정현, 변아영, 이용식, 임하룡 등 선배 코미디언에게 신인 개그맨들이 “선배님, 건강하십시오”라고 말하며 세배를 올리는 장면이었다.

2026년 코미디의 새로운 도약과 코미디 예술의 가치와 비전을 함께 나누는 의미있는 시간에 잘 어울리는 이벤트였다.

이날 열린 시상식에서 남희석은 ‘올해의 코미디언상’을 받아, 동료들의 환호를 받았다. 다양한 예능에서 많은 재능을 보여준 남희석은 KBS 1TV ‘전국노래자랑’의 MC를 맡아 능숙한 진행으로 전국민적 인기를 얻고 있다.

남희석은 코미디와 예능, 비예능의 경계를 넘나들며 건강한 웃음을 선사하고 있다. 이번 상은 방송 환경이 급변하는 가운데 코미디언의 가치와 새로운 확장 면에서 남희석의 행보를 재조명한 것으로 해석할 수 있다.

남희석은 수상소감에서 “여기 계시는 선배님들을 보고 꿈을 키웠고, 가르침을 받았다. 많은 사랑을 받았다”고 감사의 인사를 전했다.

이어 ‘올해의 PD’상은 KBS에 ‘개그콘서트’를 다시 편성하는데 공을 세운 김상미 KBS 예능 CP가 받았다. 김상미 PD는 “‘웃으면 복이와요’ 타이틀을 보고 컸다. 코미디의 가치를 믿고 있다”면서 “코미디언분들과 함께 이제 기둥 하나 세웠을 뿐이다. KBS 뿐만 아니라, MBC, SBS에서 코미디 프로그램이 생겼으면 한다. 코미디 프로그램이 국민에게 기쁨을 주던 그런 날이 다시 왔으면 좋겠다”고 말했다. ‘올해의 기자상’은 더 팩트의 강일홍 기자가 받았다.

또한, 코미디 발전을 위해 애쓰고 발전 기부금까지 낸 김학래&임미숙 이사장 부부, 조정현, 김찬 전 방송코미디언협회 사무국장 등에게는 감사패와 공로패를 수여했다.