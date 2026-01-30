[헤럴드경제=김보영 기자] 올겨울 중국에서 이른바 ‘못생긴 패딩’이 유행하고 있다. 브랜드나 디자인 보다 실용성을 앞세운 한국식 패딩이 가성비를 추구하는 젊은 세대에서 인기를 끌고 있다.

중국 시사 주간지 신저우칸은 최근 “한국 여성과 비슷한 스타일의 저가 의류가 중산층의 고가 소비 공식을 흔들고 있다”고 보도했다. 고물가와 경기 둔화 속에서 젊은 층을 중심으로 소비 기준이 바뀌고 있다는 분석이다.

보도에 따르면 중국 소셜미디어에서는 넉넉한 핏의 패딩, 장식이 거의 없는 니트와 바지 등 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 스타일이 잇따라 공유되고 있다. 수천~수만 위안에 이르는 브랜드 제품 대신, 수백 위안대 제품으로 비슷한 분위기를 구현하는 이른바 ‘대체 소비’가 빠르게 확산되고 있다.

신저우칸은 “비싸 보이지 않아도 편하고 활용도가 높다”, “브랜드 로고가 없어도 따뜻하면 됐다”, “출퇴근하는 사람들이 모두 검은색 패딩을 입고 있더라”는 반응이 이어지고 있다고 전했다.

과거 중국에서 패딩 브랜드는 자신의 경제력과 사회적 지위를 드러낼 수 있는 수단으로 여겨졌다. 하지만 고물가와 경기 둔화가 지속되면서 젊은 소비자들 사이에서는 명품 패딩보다 적은 비용으로 확실한 보온 효과를 얻을 수 있는 패딩이 현명한 선택이라는 인식이 퍼지고 있다.

하지만 일부 네티즌은 이러한 소비를 두고 “중산층의 체면과 상징을 허무는 선택”이라며 불편함을 드러냈다. 고가 브랜드 소비가 사회적 지위를 보여주는 지표로 기능해 온 만큼 옷차림만으로 나이나 계층을 가늠해 온 기존 인식이 흔들린다는 시선이다.

반면 다른 이용자들은 “비싼 옷이 곧 품격을 의미하는 시대는 지났다”며 반박하고 있다. 합리적인 가격과 높은 활용도를 우선하는 소비가 오히려 현실적이고 성숙한 선택이라는 주장이다.

실제 최근 중국 전자상거래 행사 기간의 판매량 상위 패딩 제품 다수는 300위안(한화 약 6만2000원) 이하 제품이었다. 신저우칸은 “명품 패딩으로 분류되는 캐나다구스와 몽클레르 성장세는 주춤했지만, 수백위안대의 기본형 패딩은 품귀 현상을 빚고 있다”고 전했다.

중국에서 장식이 거의 없고 단순한 한국 스타일 패딩이 유행하는 이유는 한국 연예인들이 입은 패딩이 현지 소셜미디어에서 화제를 모으며 관심을 끌었다는 분석도 나온다.

다만 신저우칸은 “한국 패션은 계기에 불과하다”며 “핵심은 중국 사회 전반에서 소비 기준이 ‘과시’에서 ‘실용’으로 변하고 있다는 것”이라고 분석했다.