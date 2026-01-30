[헤럴드경제]
[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 30일 12·3 내란사건과 관련해 불구속 기소된 김대우 등 장성 2명에 대해 법령준수의무위반, 성실의무위반으로 중징계 처분했다고 밝혔다.


