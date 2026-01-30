[헤럴드경제=이명수 기자] 우크라이나는 29일(현지 시간) 러시아군이 스타링크 위성 인터넷 시스템을 도용하는 것을 차단하기 위해 스페이스X와 공조하고 있다고 밝혔다.

뉴시스에 따르면, 미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관은 텔레그램을 통해 스타링크 단말기를 장착한 러시아의 공격용 드론이 우크라이나 상공에서 발견된 지 몇 시간 만에 스페이스X에 연락해 문제 해결 방안을 제안했다고 말했다.

그는 “서방의 기술은 민간인을 파괴하는 테러가 아닌, 민주주의 세계를 지원하고 보호하는 데 사용돼야 한다”고 강조했다.

이어 스페이스X의 일론 머스크 최고경영자(CEO)와 그윈 쇼트웰 사장에게 “신속한 대응으로 문제 해결에 착수해 준 데 대해 감사한다”고 인사했다.

우크라이나는 러시아군이 드론에 스타링크 위성 시스템을 활용한 사례가 수백 건에 달한다고 분석했다. 스타링크 단말기를 탑재해 비행 범위를 대폭 넓힐 수 있다.

세르히 베스크레스트노우 국방기술자문은 지난 26일 스타링크를 장착한 러시아의 BM-35 드론이 최대 500㎞를 비행해 중동부 도시 드니프로에 도달했다고 밝혔다.

그는 이날도 동부 전선에서 50㎞ 떨어진 지역에서 스타링크를 단 번개 드론의 공격이 여러 차례 포착됐다고 말했다. 전날 하르키우주에서 여객 열차를 공격해 5명을 사망케 한 드론 공격에서도 스타링크가 사용됐을 가능성이 있다고 했다.

미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)도 27일 보고서에서 “러시아가 스타링크를 장착한 BM-35 드론을 이용해 우크라이나 후방을 겨냥한 중거리 공격을 점점 늘리고 있다”고 분석했다.

라도스와프 시코르스키 폴란드 외무장관은 머스크에게 “전쟁범죄로 돈을 버는 것은 브랜드에 타격을 줄 수 있다”며 러시아의 사용을 즉각 중단시켜 달라고 촉구했다.

스페이스X는 2024년 러시아에 스타링크 단말기를 판매하거나 인도한 적이 없다고 밝힌 바 있으며, 머스크 역시 러시아가 스타링크를 사용하고 있다는 언론 보도를 “사실이 아니다”라고 부인했다. 다만 스페이스X는 이번 사안에 대해서는 공개적으로 입장을 내놓지 않았다고 키이우인디펜던트(KI)는 덧붙였다.