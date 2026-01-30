신한은행이 금융감독원이 주관한 상생·협력 금융 신상품 평가에서 우수기관과 우수사례에 동시에 선정됐다. 그간 코로나19 소상공인 지원대출 등 다양한 포용금융을 꾸준히 선보여 4년 연속 수상하는 성과를 냈다. 신한은행은 29일 열린 제7회 상생·협력 금융 신상품 우수사례 시상식(사진)에서 미래세대 청년을 지원하는 ‘신한 청년금융지원 패키지’로 상생·협력 우수기관에, 지역 소상공인을 지원하는 ‘신한 땡겨요 이차보전대출’로 우수사례에 각각 선정됐다. 금융감독원은 청년·소상공인 등 금융 취약계층을 대상으로 한 금융 부담 완화 효과와 정책 연계 성과, 현장 실행력 등을 종합적으로 고려해 수상 기관을 선정했다.

‘신한 청년금융지원 패키지’는 학자금 대출과 주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년을 대상으로 한 종합 지원 프로그램이다. 현재까지 약 10만명의 청년 고객에게 누적 89억원 규모의 학자금 상환 및 생활 공과금 지원을 제공했다.

학자금 대출을 보유한 청년이 저축을 완료하면 상환지원금을 지급하는 ‘신한 돌려받는 장학적금’을 비롯해 한국장학재단과 연계한 신용회복 지원, 전월세대출 공과금 지원 프로그램 등을 통해 청년층의 금융 부담을 실질적으로 낮춰왔다. 유혜림 기자