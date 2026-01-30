팀 체제서 그룹으로 격상… 그룹장에 박지연 변호사 “AI 시대… ICT 통합 컨설팅 허브로 도약”

[헤럴드경제=노아름 기자] 법무법인 태평양(BKL)은 급변하는 정보통신기술(ICT) 환경과 복합적인 법률·규제 이슈에 선제적으로 대응하기 위해 기존 TMT팀을 ‘TMT그룹’으로 확대 개편한다고 밝혔다.

최근 ICT 산업은 인공지능(AI), 플랫폼 규제, 개인정보보호, 디지털금융, 가상자산, 사이버 보안 이슈가 동시에 얽히는 복합 규제 환경으로 빠르게 전환되고 있다. 규제는 더 이상 개별 법령 단위로 작동하지 않으며 국회, 행정부, 규제기관, 감독당국이 동시에 영향을 미치는 구조로 진화하고 있다.

태평양 TMT그룹은 이러한 변화에 대응해 각 사건에 대해 정책 변화, 기술 구조, 시장 전략 등을 각각 따로 자문하지 않고 하나의 의사결정을 중심으로 하는 원스톱 통합 대응 체계를 구축했다. 기업이 직면한 규제 리스크를 사후적으로 대응하는데 그치지 않고 사업 전략 단계부터 법률∙정책∙제도∙비즈니스를 동시에 설계하는 ‘전략적 파트너’ 역할을 수행한다는 방침이다.

태평양은 1980년대 후반 국내 로펌 최초로 TMT(Technology∙Media∙Telecommunication) 전담 조직을 설치하고 ICT 분야 규제 대응의 ‘퍼스트 무버(First Mover)’로서 시장을 선도해 왔다. 2000년대 융·복합 산업의 확산과 함께 국회, 행정부, 지방자치단체를 아우르는 규제 대응 역량을 입증했으며 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회, 개인정보위원회 등 주요 규제기관과의 면밀한 협의를 통해 조사 및 규제 대응 사건에서 최선의 결과를 이끌어 내는 등 국내 최고 수준의 전문성을 인정받아 왔다.

태평양은 국내 주요 이동통신사와 방송사뿐만 아니라 네이버, 카카오, 쿠팡 등 빅테크 기업을 밀착 대리하며 국내 ICT 산업의 기틀을 마련해 왔다. 또한 메타, 바이트댄스(틱톡), 넷플릭스 등 글로벌 온라인 플랫폼을 비롯해 퀄컴, 알리익스프레스, 화웨이 등 전 세계 ICT 시장을 주도하는 주요 글로벌 기업들을 대리하며 고난도의 사건들을 성공적으로 수행했다.

새롭게 출범하는 태평양 TMT그룹은 박지연 변호사(사법연수원 31기)가 총괄한다. 박 변호사는 ‘2026 챔버스(Chambers Asia-Pacific) TMT 분야 리딩로이어’와 ‘2025 ALB(Asian Legal Business) 아시아 TMT 우수 변호사 50인’에 선정된 ICT 분야의 대표적인 전문가다.

TMT그룹에는 인공지능(AI), 방송·통신, 개인정보, 게임, 디지털금융, 블록체인 등 각 영역에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 박종백(18기), 류광현(23기), 김영수(29기), 강태욱(31기), 이정명(34기), 윤주호(35기), 정상훈(35기), 이수화(변시1회), 이강혜(변시2회), 이준호(변시5회), 오세인(변시5회), 박주성(변시5회) 변호사와 글로벌 빅테크 기업 자문 경험을 바탕으로 국제 감각을 갖춘 손지영 외국변호사(미국 New York주)와 정호영 외국변호사(미국 California주, New York주)가 참여한다.

또한 현장에서의 오랜 경험과 경륜을 갖춘 고문과 실무에 강한 전문위원도 그룹에 포진됐다. 과학기술정보통신부 차관을 역임한 조경식 고문과 과학기술정보통신부 지식재산전략기획단장을 지낸 정완용 고문, 정보통신산업진흥원장 출신 허성욱 고문, 방송미디어통신위원회 출신 황선철 고문, 과학기술정보통신부 출신 조현진 전문위원, 정보통신정책연구원 출신 김득원 전문위원, 금융감독원을 거쳐 빗썸 부사장을 지낸 최희경 전문위원, 한국인터넷진흥원 출신 여돈구 전문위원 등이 함께 참여해 정책·제도 변화에 대한 입체적인 분석과 전략적 자문을 제공한다.

태평양은 TMT그룹의 전문성 강화를 위해 디지털금융, 가상자산을 전담하는 ‘디지털자산TF(팀장: 윤주호 변호사)’와 갈수록 고도화되는 해킹∙정보유출 등 사이버 보안 리스크에 대응하는 ‘사이버침해 대응센터(센터장: 강태욱 변호사)’를 조직했다. 이를 통해 여러 이슈가 결합된 복합 위기 상황에서도 신속하고 일원화된 대응이 가능하도록 통합 대응 체계를 갖췄다.

태평양 박지연 TMT그룹장은 “ICT 산업은 기술 변화 속도만큼 규제 환경도 빠르게 진화하고 있다”며 “태평양 TMT그룹은 사건 대응에 그치지 않고 정책 방향과 시장 구조까지 함께 분석해 기업의 사업 전략 단계부터 리스크를 설계하는 파트너가 되겠다’고 말했다. 이어 “AI시대의 복합 규제 환경 속에서 기업이 신뢰할 수 있는 ‘ICT 종합 컨설팅 허브’로서 역할을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.