상호 방문 등 인적 교류 재활성화 위한 목적 ACSA 의제 채택 가능성 낮아…검토 관측도

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관은 30일 고이즈미 신지로 일본 방위상과 한일 국방장관회담을 개최하고 양국의 국방 교류와 한미일 안보 협력 방안에 대해 논의한다.

안 장관은 이날 고이즈미 방위상과 일본 가나가와현 요코스카시에 있는 해상자위대 총감부(한국의 해군작전사령부 격)를 방문해 양자 회담을 개최한다. 이후 미 해군의 제7함대사령부, 일본의 방위대학교 등도 방문해 한일 군사 교류 방안을 논의할 예정이다.

이번 방문은 양국 장관의 상호 방문 등 인적 교류를 재활성화하기 위한 목적에서 진행됐다.

아울러 최근 발표된 트럼프 행정부의 새 국방전략(NDS)에 대한 대응 방안과 북핵 고도화 등 한반도 정세에 대한 논의도 포함될 것으로 예상된다.

한일 양국은 지난해 국방 당국을 중심으로 갈등이 불거진 바 있다.

한국 공군 특수비행팀인 ‘블랙이글스’가 지난해 11월 중동 에어쇼 참가를 위한 비행에 앞서 일본 항공자위대 기지의 급유 지원을 요청하자, 일본 정부가 블랙이글스의 독도 상공 비행을 이유로 거절한 사실이 알려지면서 군사 협력에 이상 기류가 형성됐다.

이에 양국 공동 해상훈련이 보류됐으며 한국 군악대가 10년만의 일본 자위대 음악축제에 참가하는 것 역시 무산됐다.

다만 지난 13일 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 최근 정상회담을 개최하면서 양국 간 협력 분위기가 조성되면서 상황이 달려졌다. 호혜적인 분위기 속에 양국 국방부장관도 상호 방문 등 인적교류를 활성화하기로 한 것이다.

지난달 26일엔 블랙이글스가 사우디 국제방위산업 전시회 2026에 참석하기 위해 일본 오키나와 항공 자위대 나하 기지에 기착하기도 했다. 일본 육상자위대 간부 후보생들의 한국 육군 3사관학교 방문도 예정돼 있다.

일본 내부에선 나하 기지에서의 블랙이글스 급유가 상호 군수지원 협정(ACSA) 체결로 이어질 것이라는 관측도 제기됐으나, 한국 국방부는 아직 여기에 대해선 유보적인 상황이다.

정빛나 국방부 대변인은 전날 정례브리핑에서 “앞으로도 인도주의적 목적 교류나 정보 교류 등 국방 협력을 계속해서 강화해 나갈 예정”이라면서도 “군수 또는 군사적 협력에 관해서는 고려하지 않고 있다”라고 설명했다.

이에 따라 이번 한일 국방장관회담에서 ACSA가 공식 의제로 채택되거나, 곧바로 협상 개시로 이어질 가능성은 높지 않은 것으로 보인다.

다만 일본 측이 블랙이글스 급유 지원과 향후 연합 훈련·인도적 작전 협력을 명분으로 ‘실무 검토’ 수준의 논의를 제안할 경우, 장기 과제로서 테이블 위에 올려둘 여지는 남아 있다는 관측도 제기된다.