상대 전적 2승무패로 천적 관계

[헤럴드경제=조용직 기자] LPBA 차세대 스타 정수빈(NH농협카드)이 ‘당구 여제’ 김가영(하나카드)을 또 만났다.

29일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2025-2026시즌 9차 투어 ‘웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA 16강에서 정수빈이 김예은(웰컴저축은행)을 세트스코어 3:2로 꺾고 8강에 진출했다.

정수빈은 김예은에게 1세트 9-11(13이닝)로, 2세트 2-11(10이닝)를 내리 내주며 세트스코어 0:2로 밀렸다. 하지만 3세트 11-4, 4세트 11-6으로 동률을 이룬 뒤 마지막 5세트 11이닝 만에 9-4로 승리, 세트스코어 3:2로 승리를 완성했다.

이번 시즌 2번째 8강 진출에 성공한 정수빈은 김가영과 4강 진출을 두고 격돌한다. 정수빈은 유달리 김가영을 상대로 강했다. 통산 전적은 2승으로 정수빈이 우세를 점하고 있다. 이번 시즌 7차 투어(하이원리조트 챔피언십) 32강전에서 정수빈이 승부치기 끝에 김가영을 꺾은 바 있다.

‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 이지은을 세트스코어 3:1로 제압, 임경진(하이원리조트)과 8강에서 격돌한다. 이밖에 김보미(NH농협카드)-서한솔(우리금융캐피탈), 백민주(크라운해태)-김다희(하이원리조트) 8강 대진이 성사됐다.

이날 함께 진행된 PBA 64강에선 ‘스페인 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)가 애버리지 3.214의 맹타를 휘두르며 구자복을 세트스코어 3:0으로 제압하고 32강 진출에 성공했다. 조재호(NH농협카드)와 강동궁(SK렌터카)은 각각 아드난 윅셀(튀르키예)와 박명규를 세트스코어 3:1로 제압했다.

대회 6일차인 30일에는 PBA 32강과 LPBA 8강이 진행된다.