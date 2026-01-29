금감원 상생금융 평가 우수기관·사례 동시 선정

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 금융감독원이 주관한 상생·협력 금융 신상품 평가에서 우수기관과 우수사례에 동시에 선정됐다. 그간 코로나19 소상공인 지원대출 등 다양한 포용금융을 꾸준히 선보여 4년 연속 수상하는 성과를 냈다.

신한은행은 29일 열린 ‘제7회 상생·협력 금융 신상품 우수사례 시상식’에서 미래세대 청년을 지원하는 ‘신한 청년금융지원 패키지’로 상생·협력 우수기관에, 지역 소상공인을 지원하는 ‘신한 땡겨요 이차보전대출’로 우수사례에 각각 선정됐다.

금융감독원은 청년·소상공인 등 금융 취약계층을 대상으로 한 금융 부담 완화 효과와 정책 연계 성과, 현장 실행력 등을 종합적으로 고려해 수상 기관을 선정했다.

‘신한 청년금융지원 패키지’는 학자금 대출과 주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년을 대상으로 한 종합 지원 프로그램이다. 현재까지 약 10만명의 청년 고객에게 누적 89억원 규모의 학자금 상환 및 생활 공과금 지원을 제공했다.

학자금 대출을 보유한 청년이 저축을 완료하면 상환지원금을 지급하는 ‘신한 돌려받는 장학적금’을 비롯해 한국장학재단과 연계한 신용회복 지원, 전월세대출 공과금 지원 프로그램 등을 통해 청년층의 금융 부담을 실질적으로 낮춰왔다.

우수사례로 선정된 ‘신한 땡겨요 이차보전대출’은 신한은행의 특별출연금과 지자체 이자 지원을 결합한 민관협력형 금융상품이다. 지자체와의 협업을 통해 소상공인의 금융비용을 낮추고 지역 상권 활성화에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

특히 땡겨요 플랫폼의 비금융 데이터를 활용한 대안신용평가 모델을 적용해 금융 접근성을 높였으며, 현재까지 483억원 규모의 대출이 실행됐다.

아울러 신한은행은 오는 2월 초부터 ‘선순환 포용금융 프로그램’을 시행할 예정이다. 고금리 대출을 이용 중인 개인사업자와 저신용 고객을 대상으로 금리 부담을 직접 낮추고, 절감된 이자를 원금 상환에 활용해 부채 구조 개선과 신용 회복을 지원하는 것이 핵심이다.

신한은행 관계자는 “포용금융을 일회성이 아닌 지속 가능한 금융 솔루션으로 실천해온 결과가 의미 있는 평가로 이어졌다”며 “앞으로도 금융의 사회적 책임을 다하며 고객과 사회가 함께 성장하는 포용금융을 이어가겠다”고 말했다.