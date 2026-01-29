기금운영심의회, 장기대출 자금공급 결정 지방 첨단산업단지 전력수요 대응 등 평가 재무적 안정성 제고·민간 참여 촉진 기대 은행권 미래에너지펀드도 5440억원 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부가 국민성장펀드의 첫 투자처로 신안우이 해상풍력 발전사업을 낙점하고 첨단전략산업기금 7500억원을 투입하기로 했다. 자금은 장기·저리 대출 형태로 공급된다. 이번 투자를 시작으로 산업현장에 국민성장펀드의 자금 공급이 본격화될 전망이다.

금융위원회는 29일 열린 국민성장펀드 기금운용심의회에서 신안우이 해상풍력 발전사업에 대해 첨단전략산업기금이 7500억원의 선·후순위 대출자로 참여하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

이는 지난해 12월 19일 대통령 업무보고에서 발표한 국민성장펀드 1차 메가프로젝트 7건에 대한 자금 지원 계획의 첫 실행 사례다.

신안우이 해상풍력 발전사업은 전남 신안군 우이도 남측 해상에 발전용량 390㎿의 대규모 해상풍력 발전소를 건설·운영하는 사업이다. 재생에너지 인프라 구축과 함께 지역균형발전을 도모할 수 있다고 판단, 1호 투자처로 선정한 것으로 풀이된다. 인공지능(AI) 산업생태계 조성과도 밀접한 연관이 있는데 국가 AI컴퓨팅 센터를 포함해 지역 첨단산업단지에 전력을 공급해 전력수요 증가에 대응할 전망이다.

투자는 첨단전략산업기금이 전체 사업비 3조4000억원 중 7500억원을 18~19년 장기 대출하는 방식으로 이뤄진다. 선·후순위 대출을 혼합해 사업의 재무적 안정성을 높이고 민간 금융기관의 참여도 촉진해 사업 진행 속도를 높일 것으로 기대된다.

민간 자본도 움직인다. 한국산업은행과 은행권(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 공동 조성한 미래에너지펀드도 신안우이 프로젝트에 총 5440억원을 지원한다. 2040억원은 출자 형태로 나머지 3400억원은 후순위 대출 방식으로 투입된다.

이는 펀드 출범 이후 첫 번째 금융지원 사례다. 재생에너지 프로젝트에 대한 민관협력이 본격화됐다는 점에서 상징적 의의가 크다고 금융당국은 평가했다.

신안우이 해상풍력 발전단지는 약 3년의 건설 기간을 거쳐 2029년부터 본격 가동될 것으로 예상된다.

이번 사업은 순수 국내 자본으로 추진되는 국내 첫 대규모 해상풍력 프로젝트로 풍력터빈을 제외한 대부분의 기자재에 국산 제품을 활용한다. 특히 한화오션이 8000억원 규모의 터빈 설치선을 신규 건조해 투입하는 등 향후 해상풍력 산업생태계의 질적성장 기반을 다질 것으로 보인다.

연간 250억원 규모의 추가수익 전액을 지역주민과 공유하는 구조로 설계돼 지역주민의 소득기반 확충에 기여한다는 점도 특징이다.

신안우이 해상풍력 사업은 SPC(특수목적법인) 출자자의 자본금 납입과 결성 등을 거쳐 3분기부터 본격적인 자금 집행이 이뤄질 예정이다.

금융위는 기후에너지환경부 등과 함께 꾸린 해상풍력 관계부처 태스크포스(TF) 등을 통해 사업의 진행 상황을 지속 모니터링하고 사업지연을 방지해 나갈 계획이다.

국민성장펀드는 앞으로도 1차 메가프로젝트 개별사업의 성숙도와 자금소요 시점에 맞춰 자금지원 결정이 필요한 사업에 대해 순차적으로 승인·의결할 방침이다.

금융위 관계자는 “산업현장, 금융권과 적극 소통해 미래 20년 성장동력이 될 첨단전략산업 프로젝트를 지속 발굴해 나가겠다”고 말했다.