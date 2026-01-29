데이터 공유 및 공동 활용…AI 활용성과 확산

[헤럴드경제=양영경 기자] 공공기관 간 협업을 통해 인공지능(AI) 활용 방안을 논의하는 ‘AI 선도그룹 협의체’가 가동된다.

재정경제부는 29일 “공공기관 간 데이터 공유와 공동 활용을 통해 AI 활용 성과를 실질적으로 확산시켜 나갈 계획”이라며 이같이 밝혔다.

AI 선도기관으로 선정된 10개 기관은 분야별 선도그룹을 구성해 간사 역할을 맡고, 참여 기관 간 협업을 주도하게 된다.

분야별로는 환경·에너지 분야에 한국수자원공사와 한국전력공사, 사회간접자본(SOC)·교통·물류 분야에 한국도로공사와 한국공항공사, 금융·보험 분야에 신용보증기금과 중소기업은행이 포함됐다. 고용·보건·복지·안전 분야에는 근로복지공단과 한국고용정보원이, 산업·무역·중소기업 지원 분야에는 대한무역투자진흥공사와 한국무역보험공사가 각각 참여한다.

정부는 올해를 공공기관 간 데이터 공유와 공동 활용을 본격화하는 원년으로 삼고, AI 선도그룹을 중심으로 각 기관이 보유한 데이터 자산을 발굴·정제할 계획이다.

특히 공통 활용이 가능한 영역에서는 AI 모델과 시스템을 공동으로 구축·활용해 기관별 개별 구축으로 인한 비효율을 해소한다. 현장 중심의 우수 사례를 발굴하기 위해 AI 경진대회를 개최하고, 기술 마켓 내 AI 전용관 고도화와 현장 점검 확대를 통해 성과 확산을 지원할 방침이다.

정부는 또 공공기관의 AI 활용 현황을 최초로 알리오에 공시하고, AI 관련 교육을 체계화해 공공부문 AI 인재 양성에도 나선다는 계획이다.