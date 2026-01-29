IEEPA 판결 앞두고 수출기업 대응 전략 제시 관세 환급·대체 관세 가능성 대비 지원

[헤럴드경제=정경수 기자] 코트라가 미국 관세 정책 변화에 대응하기 위한 기업 지원에 나섰다.

코트라는 29일 서울 본사에서 미국 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따른 관세 소송 경과와 대응 전략을 주제로 설명회를 개최했다고 밝혔다. 이번 설명회는 미국의 관세 정책 불확실성이 지속되는 상황에서 수출기업의 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

IEEPA는 트럼프 정부가 관세를 부과할 당시 근거로 삼은 법으로, 현재 대법원 심리가 진행 중이다. 판결 결과에 따라 기존에 부과된 상호관세의 환급 여부와 미국 정부의 대체 관세 부과 가능성 등 관세 정책 전반에 미치는 영향이 커 수출기업들의 선제적 대응이 요구되고 있다. 코트라는 판결 결과별 시나리오에 맞춰 기업을 지원하는 체계를 구축했다고 설명했다.

이번 설명회에서는 ▷IEEPA 소송 진행 경과 ▷미국 수입신고 절차 ▷수입신고 정정 및 이의신청을 통한 관세 환급 방안 ▷전문기관과 연계한 코트라의 기업 지원 사업 등이 상세히 안내됐다. 설명회와 함께 관세 관련 애로를 겪고 있는 50여 개 기업을 대상으로 맞춤형 전문가 심층 상담도 진행됐다.

코트라는 설명회 개최와 함께 ‘미국 수입신고 정정 및 이의신청 가이드북’을 발간·배포하고, 관세 및 법무법인과 협력한 심층 컨설팅 상담을 제공한다. 국내 지원에 더해 미국 현지 전문가와도 연계해 관세 환급 대행 서비스와 온라인 1대1 맞춤형 상담도 운영할 계획이다.

아울러 2~5월에는 정보 접근성이 낮은 기업을 지원하기 위해 전국 12개 지방지원본부를 통해 지역별 찾아가는 설명회도 순차적으로 개최할 예정이다.

강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장은 “기업들이 IEEPA 관세 소송 결과에 맞춰 효과적으로 대응할 수 있도록 촘촘하고 선제적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.