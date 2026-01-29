[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 1월 29일 오전 8시 30분 마포구청 1층 어울림마당에서 열린 ‘2026 마포구 겨울방학 영어캠프 출정식’에 참석해 캠프에 참여하는 학생들을 격려하고 안전한 캠프 활동을 당부했다.

이날 출정식에는 영어캠프 참가 학생 72명과 학부모 등 관계자 총 110여 명이 함께했다.

이번 영어캠프는 1월 29일부터 30일까지 1박 2일 일정으로, 서울시교육청 학생교육원 글로벌문화·언어체험교육원에서 진행된다.

참가 학생들은 교육원에 머물며 원어민 교사와 함께하는 체험형 영어 수업과 문화·언어 프로그램에 참여하게 된다.

구는 서울시교육청과 협력해 합숙 운영에 필요한 생활지도와 안전관리 체계를 마련, 학생들이 안심하고 프로그램에 참여할 수 있도록 지원하고 있다.

박강수 마포구청장은 “여러분은 교실을 벗어나 영어와 문화를 직접 체험하는 특별한 여정을 떠나게 된다”며 “영어가 서툴더라도 부끄러워하지 말고 적극적으로 소통하며 도전하길 바란다”고 학생들을 응원했다.

이어 “무엇보다 단체생활을 하는 만큼, 안전 수칙을 잘 지키고 서로 배려하며 협동하는 시간을 보내길 바란다”고 당부했다.

마포구 영어캠프는 지난해 여름방학 캠프에서 93.5%의 만족도를 기록하며 참여 학생과 학부모로부터 높은 호응을 얻고 있다.