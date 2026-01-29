내달 6일 한국지방자치학회 동계학술대회서 AI 기반 복지사각지대 발굴·공공 AX 전략 발표

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회보장정보원은 오는 2월 6일 충북 오송 한국보건복지인재원에서 열리는 ‘2026년 한국지방자치학회 동계학술대회’에 참여해 AI·디지털 전환 시대 공공부문의 복지 혁신 방향을 논의한다고 29일 밝혔다.

이번 학술대회는 ‘AI·디지털 대전환 시대의 국가전략: 자치분권과 균형성장의 새로운 패러다임’을 대주제로, 중앙·지방정부, 공공기관, 학계 관계자들이 지방자치와 균형발전의 새로운 방향을 모색한다.

한국사회보장정보원은 학술대회 제4회의 분과 세션에서 AI를 활용한 복지사각지대 발굴 성과와 공공부문 AI 전환(AX)의 전략적 중요성을 집중 조명할 계획이다.

해당 세션에서 박미야 복지안전본부장은 ‘AI가 찾아내는 복지 사각지대’를 주제로, 위기정보 빅데이터와 AI 분석을 활용한 선제적 위기가구 발굴 체계, 복지위기알림앱과 AI 초기상담 등 현장 중심의 복지행정 혁신 사례를 소개한다.

이어 임선진 ESG추진단장은 ‘AI 도입 지연 = 격차 : 국민 복지와 균형 발전을 위한 공공 AX 전략’을 주제로 한 발표에서 공공부문 AI 도입이 지연될 경우 행정비용 증가와 지역·계층 간 격차가 심화할 수 있다는 점을 짚고, 국민복지와 균형발전을 위한 공공 AX 전략을 제시한다.

발표 이후에는 지방자치와 사회복지 분야 전문가들이 참여하는 패널토론에서는 AI·디지털 전환이 지방행정과 사회복지 정책에 미치는 영향과 향후 과제를 중심으로 논의가 이어질 예정이다.

김현준 한국사회보장정보원 원장은 “AI 도입의 속도 차이는 국민이 체감하는 복지 격차로 이어질 수 있다”며, “이번 학술대회가 국민이 체감하는 복지 혁신으로 이어지길 바란다”고 말했다.