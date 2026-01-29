군·경합동조사 태스크포스 조사서 진술 활동비가 무인기 침투에 쓰인 의혹은 부인

[헤럴드경제=한지숙 기자] 북한에 무인기를 침투시킨 혐의로 조사를 받고 있는 30대 대학원생 오모씨가 국군정보사령부(정보사)로부터 매달 활동비를 받았다고 진술한 것으로 전해졌다.

군·경합동조사 태스크포스(TF)는 오 씨가 지난해 북한 관련 매체 ‘NK모니터’와 ‘글로벌인사이트’를 운영하면서 정보사 측으로부터 활동비를 받은 것으로 보고, 이 자금이 무인기 제작 등에 투입됐는지 수사 중이다.

지난해 초부터 정보사 관계자가 오 씨를 한 달에 한 번꼴로 만나서 활동비 성격의 현금 100만원 가량씩을 지급한 것으로 TF는 파악했다.

다만 오 씨와 정보사 모두 이 자금이 무인기 제작·비행에 투입됐다는 의혹을 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

TF는 지난 24일과 지난 27일 오 씨를 피의자로 불러 무인기를 날려 보낸 경위와 정보사 개입 여부 등을 집중 조사 했다.

오 씨와 무인기 제작업체 ‘에스텔엔지니어링’ 대표 장모 씨, ‘대북 전담 이사’를 맡았던 김모 씨 등 3명은 지난해 9월부터 최소 2차례에 걸쳐 무인기를 허가 없이 북한으로 날리고, 군사분계선 인근에 있는 우리 군부대 일부도 무단 촬영한 혐의로 수사를 받고 있다.

TF는 국군방첩사령부로부터 최근 지난해 경기 여주에서 발생한 무인기 사건 기록도 넘겨받았다.

지난해 11월 여주에서 추락한 무인기의 소유주가 이번 북한 무인기 침투 사건 피의자인 장 모 씨와 동일인물로 확인되면서, 과거 범행 과정도 추적 중이다.