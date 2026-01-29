[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 ‘인천1호선 송도8공구 연장사업’ 예비타당성 통과를 위한 연구 용역에 나섰다.

인천시는 최근 인천1호선 송도8공구 연장사업 예비타당성조사 대응 연구용역을 입찰 공고했다고 29일 밝혔다.

이는 기획재정부 예비타당성 조사라는 높은 관문을 통과하기 위해 선제적 대응 전략을 마련하기 위한 조치다.

연구용역은 주요 내용으로는 최신 교통 수요 자료와 향후 개발 계획을 반영한 경제성 분석을 통해 사업 가치를 수치로 입증하고 교통 소외지역 해소와 정주여건 개선 등 정책적 필요성을 강화한다.

또 정밀한 분석 자료를 바탕으로 기획재정부와 한국개발연구원(KDI)의 심사 과정에 대응해 사업의 중·장기적 미래 가치와 파급효과를 입증하는 전략이 포함된다.

인천시는 이번 연구용역 결과를 토대로 사업 계획을 더욱 정교화하고 대규모 재정이 투입되는 철도사업 특성을 고려해 차질없는 준비로 예비타당성조사 통과 가능성을 높여 나갈 계획이다.

유정복 시장은 “인천1호선 송도8공구 연장은 주민들의 이동권 보장과 생활 편의 증진을 위해 반드시 추진돼야 할 사업”이라며 “체계적인 대응으로 예타 최종 통과는 물론 공사까지 신속하게 추진해 시민들이 하루빨리 지하철 연장의 효과를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.