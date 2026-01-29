푸바오 올해 ‘번식 위한 특별 생육’ 제외 현재 신규 한쌍 한국 임대 가능성 높지만 3개 시나리오 중 푸바오와 신랑 올 가능성 아이바오 3rd 출산·루이,후이 중국행 준비

[헤럴드경제=함영훈 기자] 지난 한-중 정상회담 때 거론되어 상호 긍정반응을 보였던, 멸종위기종 자이언트 판다 추가임대 이슈가 실행검토 단계에 접어든 가운데, 최근 다양한 변수가 추가돼, 어떤 형태로 판다 한쌍이 한국으로 올 지 관심이 커지고 있다.

이런 가운데, 현재 부모로부터 독립된 생활을 하고 있는 한국산 두번째·세번째 쌍둥이 판다, 루이바오-후이바오 역시 맏언니 푸바오 처럼, 올해 하반기부터 국제협약에 따라 부모의 고향인 중국 판다기지로 갈 준비를 하게 된다.

한국-중국 우호의 상징인 자이언트 판다를 둘러싸고 몇가지 변수가 있었다.

먼저, 현재 중국 사천성 판다기지에 있는 푸바오가 올해 판다들의 번식을 위한 특별생육 프로그램 즉 ‘번육’ 대상에서 제외됐다는 공식 안내가 있었다.

둘째로 한중 정상의 긍정 검토로 기대감이 높아지는 새로운 판다 한쌍이 광주광역시 우치동물원에 가고, 최근 우치동물원을 찾은 김성환 기후에너지환경부 장관이 동물원 현장을 점검하면서 푸바오를 포함시키는 노력도 해보겠다는 언급을 했다는 점이다.

에버랜드에 살았고 살고 있는 판다 5가족(러-아이-푸-루이-후이바오) 중 현재 푸바오를 제외한 4가족이 있는데, 쌍둥이가 가버리면 중년에 접어드는 러바오-아이바오 부부만 덜렁 남게 되는 상황이다. 이런 가운데 러바오-아이바오가 세 번째 출산을 위해 노력한다는 소식도 전해졌다.

요즘 내실을 서로 마주보게 꾸몄고, 남편 러바오가 아이바오가 보는 앞에서 갖은 아양을 떠는 모습이 포착되기도 했다.

푸바오가 번육에서 제외되었다는 뜻은 중국측에서 한국 갈 판다 한쌍 추가 임대의 구체적인 방안이 정해지지 않았음을 의미한다. 판다기지측은 행여 푸바오가 포함되는 한쌍의 재임대로 확정될 경우 기존 프로그램을 접어야 하므로 번육 프로그램에 넣기 어려운 상황이라는 것이다.

이 때문에 ‘푸바오 포함 한쌍 임대론’ 실현 가능성은 당초 희박해 보였으나, 최근 들어 좀 더 높아진 느낌이다.

판다가 한중 양국 우호의 상징이라는 점을 감안하면 중국 입장에서도 이왕이면 한국민이 더 좋아할 ‘푸바오 포함안’에 동의할 수도 있다. 김성환 장관의 ‘푸바오 포함 한쌍 한국행 노력’ 언급 역시 비슷한 맥락에서 기대감을 키운다.

국내 판다 가족들의 올 하반기~내년 상반기 상황은 복잡한 변동을 거칠 것으로 보인다.

푸바오의 전례에 비춰보면 쌍둥이는 만 세살을 넘긴 올 가을부터 비공개로 전환돼 중국행을 준비하고, 러바오-아이바오 부부가 올 여름(판다의 90%이상이 7월생) 세 번째 출산을 할수도 있게 되며, 에버랜드와 우치동물원간 판다들의 이동도 가능한 상황이다.

현재 시나리오는 ▷신규 뉴페이스 판다 한쌍의 광주 우치동물원 수용, ▷푸바오를 포함한 한쌍의 에버랜드 적응후 우치동물원 이동 ▷쌍둥이의 우치동물원 이동 후, 내년엔 에버랜드에서 적응을 마친 신규 한쌍의 우치동물원 이동 등이다.

아이바오-러바오 부부가 세 번째 출산을 하면, 살아있는 전세계 판다 부부 중 출산 빈도에서 공동1위에 오른다. 아기가 태어나면 부모가 움직이기 어렵기에 에버랜드의 붙박이 될 가능성이 높다.

한편 일부 팬클럽의 연합체인 푸바오 보호 연합은 미국 뉴욕 타임스퀘어 대형 전광판 통해 ‘푸바오 재임대 촉구’ 국제 캠페인 전개하고 있다. 지난 28일에도 푸바오의 건강한 생육과 귀향을 요구하는 수요집회가 열렸다.

이번 타임스퀘어 광고는 한국시간 1월 30일(금) 오후 2시 5분부터 1월 31일(토) 오후 1시 48분까지약 15초 분량으로 5분 22분 45분 48분 매시간 4번 송출되며, ‘우리는 푸바오만을 원해요’라는 주제를 중심으로 구성됐다. 광고에는 ‘한중 우호 상징 푸바오, 유학 마치고 한국으로’, ‘국민은 다른 판다가 아닌 오직 푸바오만 원합니다’, ‘푸바오 한국 재임대 간절히 요청드립니다’ 등 시민들의 요구가 담긴 문구들이 포함됐다.