“K-해양방산 새 표준 만들 것”

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화시스템은 세계 3대 선급 기관 중 하나인 영국 로이드선급으로부터 국내 최초로 ‘스마트 다목적 전투함’을 대상으로 개념설계 인증(AIP)을 획득했다고 29일 밝혔다.

선급협회 인증은 함정이 국제 규정과 해군 건조 기준에 따라 안전하게 설계·건조됐음을 제3의 독립 기관이 검증하는 절차로, 해외수출 시장 진출을 위한 필수 요건으로 평가된다.

한화시스템은 미래 해군의 차세대 유인함정 개념으로 ‘스마트 배틀십’을 제시해 왔고, 이번 개념설계 인증 획득으로 국제 해군 기준에 부합하는 안전성과 신뢰성을 세계 시장에서 공식 인정받았다.

스마트 배틀십 개념을 실체화한 스마트 다목적 전투함은 인공지능(AI) 기반 소프트웨어가 적용된 2000톤급 함정으로, 미래 해양 전장 환경에 최적화된 플랫폼으로 평가받는다.

한화시스템은 ‘AI 기반 지능형 전투체계’, ‘지능형 통합기관제어체계’ 등 40여 년간 쌓은 해양 시스템 기술과 차세대 스마트 해양 솔루션을 이번 미래형 함정모델에 집약했다.

한화시스템의 스마트 다목적 전투함은 적의 탐지를 최소화할 수 있도록 스텔스 형상으로 설계돼 전반적인 생존성을 대폭 향상시켰고, 기존 유인 함정 대비 필요 승조원 수를 절반 수준으로 줄였다. 이에 인건비와 장기적인 운용·유지 비용을 절감할 수 있다.

한화시스템은 이번 인증을 획득한 스마트 다목적 전투함을 시작으로 2000톤급 이하 다양한 함정 모델을 추가 개발해, 수출형 함정 제품 포트폴리오를 확대할 계획이다.

유문기 한화시스템 해양사업부장은 “스마트 다목적 전투함은 AI와 자동화를 기반으로 해군 전력 운용의 효율성과 지속가능성을 동시에 높이는 차세대 해양 플랫폼”이라며 “이번 AIP 획득을 계기로 글로벌 해군의 미래 요구에 선제적으로 대응하며, K-해양방산의 새로운 표준을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.