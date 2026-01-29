아이돌봄인력 양성해 양육 공백 해소 및 일자리 창출 이론부터 실습까지 체계적인 커리큘럼, 수료 후 취업 연계 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구가 개별 가정의 돌봄 공백을 해소하고 안정적인 취업 기회를 확대하기 위해 중구여성플라자와 함께 ‘아이돌봄인력 양성과정’을 운영한다.

아이돌보미는 부모의 갑작스런 이유로 돌봄의 손길이 필요한 가정을 직접 찾아가 양육 부담을 덜어주는 ‘육아 해결사’ 역할을 맡는다. 돌봄 서비스 대상은 만 3개월부터 만 12세 이하의 자녀를 둔 가정이다.

이번 양성과정은 신규자 과정과 경력자 과정으로 나뉘어 운영된다. 신규자는 실습을 포함해 총 120시간의 교육을 이수해야 하며, 경력자 과정은 실습을 포함한 40시간 교육으로 진행된다. 사회복지사, 요양보호사, 간호조무사, 청소년지도사, 청소년상담사, 건강가정사 자격 소지자 또는 아동 양육 관련 학사 학위 소지자는 경력자 과정을 통해 단기간 교육 후 자격 취득이 가능하다. 경력자 과정은 2월 23일부터 3월 9일까지 운영되며, 신규자 과정은 3월 중 개설될 예정이다.

교육과정은 영아·유아·아동 발달 특성과 돌봄에 대한 이론 교육과 함께 현장 실습을 강화해, 수료 즉시 현장에 투입 가능한 실무 중심의 아이돌보미 양성에 중점을 두고 있다. 또한, 국민내일배움카드를 소지한 경우, 교육 수료 후 취업하면 6개월 뒤 교육비 전액을 환급받을 수 있어 교육비 부담도 크게 줄일 수 있다.

교육 신청은 아이돌보미 자격증 취득을 희망하는 주민 누구나 가능하며, 고용24 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 보다 자세한 사항은 중구여성플라자로 문의하면 된다.

아울러 중구는 교육 수료생들이 안정적으로 일자리를 이어갈 수 있도록 지역 내 어린이집과 아이돌봄 서비스 제공 기관과 연계해 취업을 적극 지원하고, 보수교육과 사후관리 프로그램을 통해 지속적인 직무 역량 강화에도 나설 계획이다.

한편, 정부는 올해부터 아이돌봄서비스 지원 대상을 기존 중위소득 200% 이하에서 250% 이하 가구로 확대했으며, 한부모·조손·장애·청소년부모 가구 등 돌봄 부담이 큰 가구의 연간 서비스 이용 시간도 기존 960시간에서 1,080시간으로 늘려 돌봄 안전망을 한층 강화했다.

구 관계자는 “아이돌봄인력 양성과정은 돌봄이 필요한 가정에는 든든한 지원을, 구직자에게는 안정적인 일자리를 제공하는 사업“이라며 ”믿고 맡길 수 있는 돌봄 환경을 촘촘히 구축해 아이 키우기 좋은 중구를 만들겠다”고 전했다.