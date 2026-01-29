2025~2029년 5개년 중장기 계획 수립...1004개의 테마가 있는 정원 조성 정원조성부터 관리까지 참여형 정원문화 확산...Y가드닝크루, 양천정원봉사단 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(이기재 양천구청장)가 ‘정원도시 양천’을 구현하기 위한 5개년 중장기 계획을 수립하고 로드맵을 구체화했다.

도심 전역에 크고 작은 1004개 테마 정원을 조성해 기후변화에 대응하는 지속가능한 도시 환경을 만들고, 주민이 일상 속에서 자연을 느끼며 힐링할 수 있는 정원문화를 생활권 전반으로 확산하겠다는 구상이다.

그간 양천구는 파리공원·신트리공원 재정비를 비롯해 목동마중숲공원·목동반려숲공원 조성, 양화교 교차로 등 유휴 공간 녹지화까지 도심 곳곳을 초록빛으로 채우며 녹색도시로의 전환을 위한 정책적 노력을 꾸준히 이어왔다.

특히 34년 만에 리노베이션된 오목공원은 공공디자인 혁신사례로 인정받아 대한민국 공공디자인 대상, 서울시 조경상 대상, 한국경관학회장상 등 3관왕을 달성했으며, 장기간 방치돼 공원 해제위기에 있던 지양산 자락 도시공원을 생태·문화·여가 기능을 갖춘 ‘지양숲공원’으로 재탄생시켰다.

5분 거리마다 정원을 만나는 도시를 만들다...‘1004개’ 테마 정원 조성

양천구는 공원 재정비·조성 등 대규모 녹지공간 확충에 더해, 도심 곳곳의 작은 공간을 활용한 소규모 정원 조성도 함께 추진하고 있다. 현재까지 양명초 후문 옆 쉼터(신정1동), 곰달래 마을마당(신월1동), 신월4동 걷고싶은거리(신월4동) 등 237개소, 4만여㎡ 규모의 정원 조성을 완료했으며, 올해는 250개의 정원을 추가로 조성할 계획이다. 구는 2029년까지 1004개의 테마 정원을 조성해 언제 어디서든 사계절 내내 자연을 느낄 수 있는 도시를 만든다는 구상이다.

1004개의 정원은 공간 특성을 반영한 디자인과 개화시기를 달리한 식재로 계절마다 다채로운 매력을 선보일 예정이다. 공공공지와 자투리 공간, 공공청사 주변에 조성되는 ‘테마정원’, 가로변 보도와 걷고 싶은 거리 등 보행공간을 활용한 ‘매력정원’, 마을마당과 소공원 유휴공간에 쉼을 더하는 ‘힐링정원’, 등산로와 안양천 등 자연과 어우러진 공간에 조성되는 ‘생태매력정원’ 등 생활권 전반에 정원이 자연스럽게 스며들도록 단계적으로 조성해 나갈 방침이다.

함께 가꾸는 정원문화를 확산시키다... ‘Y가드닝크루, 양천정원봉사단’ 운영

지속가능한 정원 도시 조성을 위해서는 주민이 함께 만들고 가꾸는 주민참여형 정원문화 확산이 중요하다. 양천구는 ‘양천정원봉사단’과 ‘Y가드닝크루’를 중심으로 주민이 직접 정원을 조성하고 관리하는 참여 구조를 마련했다. ‘양천정원봉사단’은 마을정원사로 활동하며 관내 정원 조성과 유지관리에 참여한다. ‘Y가드닝크루’는 유휴 녹지를 분양받아 정원을 직접 설계부터 조성, 관리까지 수행하며 주민 주도 정원문화 확산에 기여해, 2025년 민관 협력 도시 녹화의 모범 사례로 ‘서울시 정원도시상’을 수상했다.

구는 정원입문자부터 생활권 중심 봉사자까지 신규양성 및 심화교육 과정으로 단계별 교육체계를 구축하고 지역 특성에 맞는 정원봉사단을 육성하고 있다. 올해부터는 ‘동 봉사단’ 양성과정을 새롭게 도입해 운영 범위를 18개 동 전역으로 확대할 예정이다.

정원이 선으로 연결되다... ‘양천둘레길’ 완성

양천구의 정원정책은 점(공간)을 넘어 선(길)으로 연결된다. 구는 물길, 산길, 도심을 하나의 흐름으로 연결하는 ‘양천둘레길(해우리길)’ 조성을 통해 정원이 이어지는 보행 네트워크를 구축하고 있다. 양천둘레길은 총 40.9km로 양천구 경계를 따라서 도는 양천둘레길 코스(26.2km)와 용왕산·갈산·지양산·신정산·능골산·수명산 등 관내 산지를 잇는 생활권둘레길 코스(14.7km)로 구성된다. 둘레길은 공원, 생활정원, 쉼터가 자연스럽게 연결돼 출퇴근길, 주말 산책, 가족 나들이까지 누구나 일상 속에서 자연을 만나는 생활형 정원 인프라로 기능하며 ‘정원도시 양천’을 체감하는 또 하나의 축이 될 예정이다.

이외에도 구는 ‘반려식물 동행 프로젝트’를 통해 관리서비스부터 교육, 보급까지 다채로운 사업을 추진하며 정원문화를 주민의 삶 속까지 확장하고 있다. 서울시 최초로 도입된 ‘찾아가는 반려식물 관리서비스’는 원예 전문가가 직접 현장을 찾아 병충해 진단과 관리 상담을 제공하는 방식으로 운영된다. 2024년부터는 대형 반려식물까지 지원 범위를 넓혀, 현재까지 8300여 건의 관리서비스를 제공했다.

이기재 양천구청장은 “정원도시 조성은 기후변화에 대응하고, 주민의 일상을 지키며, 도시의 생명력을 유지하기 위한 필수불가결한 도시 전략“이라며 ”생활권 전반에 정원을 체계적으로 확산시켜 주민이 행복한 도시, 자연과 공존하는 도시, 지속가능한 도시 환경을 만들어 나가겠다“고 밝혔다.