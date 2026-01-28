[헤럴드경제=이원율 기자]미국이 올초 베네수엘라를 급습해 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 군사 작전은 김정은 북한 국무위원장에게 극심한 공포와 불안을 심어줬을 것이라고 전직 북한 외교관이 분석했다.

이일규(54) 전 주(駐)쿠바 북한대사관 참사는 28일 AFP통신과의 인터뷰에서 “(베네수엘라 수도)카라카스에서 벌어진 미국의 신속한 작전은 김정은에게 자신도 취약할 수 있다는 공포를 줬을 것”이라며 “김정은은 이른바 ‘참수 작전’이 실제로 가능하다는 점을 체감했을 것”이라고 밝혔다.

이 전 참사는 “마두로 축출 뒤 북한 지도부가 극도의 불안 상태에 빠졌을 가능성이 크다”며 “김정은은 자신에 대한 공격 가능성에 대비해 경호와 대응 체계를 전면 재정비할 것”이라고 했다.

이 전 참사는 2019~2023년 쿠바 주재 북한대사관에서 정무 참사로 근무했다.

쿠바 근무 당시 쿠바와 북한 사이 관계를 기반으로 중남미 지역에서 북한의 이익을 대변하는 역할 등을 맡았다. 그러다 2023년 11월 한국으로 망명했으며, 현재는 국가안보전략연구원 책임 연구위원으로 근무하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 마두로 대통령을 체포해 축출할 당시 미군이 ‘디스컴버뷸레이터(Discombobulator)’라는 무기를 사용했다고 최근 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 이 무기를 언급하며 “(적의)장비를 작동하지 않게 만들었다”고 했다. 이는 ‘멍하게 만들어 혼란과 당황을 유발하는 것’이라는 뜻으로 해석할 수 있다.

트럼프 대통령은 “그들은 로켓을 전혀 쏘지 못했다. 그들은 러시아와 중국제 로켓을 갖고 있었는데 한 발도 쏘지 못했다”며 “우리가 들어갔을 때 그들은 버튼을 눌렀지만 아무것도 작동하지 않았다. 그들은 우리를 상대로 모든 준비가 돼 있었다”고 했다.

그러면서 “디스컴버뷸레이터, 나는 이에 대해 말하면 안 된다. 말하고 싶지만”이라며 해당 무기에 대해 더는 자세히 설명하지 않았다.