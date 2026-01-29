1년 사이 누적등록대수 21.7만대 증가 지난해 신규등록 중 13%는 전기자동차

[헤럴드경제=신혜원 기자] 지난해 자동차 누적등록대수가 2651만5000대로 전년 대비 21만7000대(0.8%) 증가한 것으로 나타났다. 인구 1.93명당 1대의 자동차를 보유하고 있는 셈이다.

29일 국토교통부에 따르면 지난해 신규등록건수는 총 169만5000건이다.

차종별로 보면 승용 150만2000건, 승합 2만5000건, 화물 16만3000건, 특수 5000건이었다. 규모별로는 경형 7만5000건, 소형 14만6000건, 중형 105만2000건, 대형 42만2000건으로 나타났다.

연료별로는 휘발유 64만8000건, 경유 8만6000건, 액화석유가스(LPG) 13만6000건, 하이브리드 59만2000건, 전기 22만1000건, 수소 7000건, 기타(트레일러 등) 5000건이다.

누적등록대수 2651만5000대 중 승용은 2203만9000대, 승합 63만4000대, 화물 369만5000대, 특수 14만7000대다. 규모별로는 경형 220만3000대, 소형 319만대, 중형 1390만3000대, 대형 721만9000대다.

연료별로는 휘발유 1239만7000대, 경유 860만4000대, LPG 184만대, 하이브리드 255만대, 전기 89만9000대, 수소 4만5000대, 기타 18만대다.

지난해 말 기준 친환경 자동차는 349만4000대가 누적등록돼, 전년 말 대비 74만7000대 증가했다. 그 중 하이브리드 52만6000대, 전기 21만5000대, 수소 6000대 늘었다.

반면 내연기관 자동차는 2284만1000대가 누적등록돼, 전년 말 대비 52만9000대 감소했다. 특히 경유 자동차가 49만6000대 감소해 내연기관 자동차의 감소세를 이끌고 있다.

배소명 국토부 자동차운영보험과장은 “내연기관 자동차는 감소세를 보이나 친환경 자동차는 여전히 증가세”라며 “특히 신규 등록한 전기자동차의 점유율이 크게 증가해 친환경 자동차의 수요 증가와 다양화를 확인할 수 있다”고 말했다.

이어 “시장 흐름과 시대변화에 맞는 자동차 정책 시행이 가능하도록 등록현황을 세분화해 국민에게 유용한 등록 통계를 지속적으로 제공해 나가겠다”고 밝혔다.