화학물질안전원, 화학테러·사고 의료대응·수습 협력체계 강화 연찬회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 예기치 못한 화학재난 발생 시 국민의 안전을 지키기 위해 민관이 머리를 맞대고 의료 대응 역량을 키우는 공동의 자리가 마련됐다.

기후에너지환경부 소속 화학물질안전원은 화학재난 발생에 대비하고 의료대응과 수습 전반에 걸친 민관 협력체계를 강화하기 위해 ‘화학재난, 유관기관 대응의 현장적용성 강화 연찬회(워크숍)’를 28일 부산 수영구 호메르스호텔에서 개최한다고 밝혔다.

2024년 9월에 이어 두 번째로 열리는 이번 행사는 다수의 사상자가 발생할 수 있는 화학물질 테러와 사고로 인한 인명피해 최소화를 위해 신속한 현장 정보공유와 의료대응 방안을 논의하고 협력체계를 구축할 목적으로 마련됐다.

화학물질안전원은 이날 행사에서 1995년 일본 도쿄의 사린 지하철 테러사건의 현장대응을 담당했던 일본 화학재난 전문가인 나카무라 카츠미씨를 초청해 주요 화학테러 사례와 일본의 대처 현황을 공유하고, 국내 대응·수습 체계에 대한 발전 방안을 함께 모색할 예정이다.

또 화학물질안전원과 시흥화학재난합동방재센터, 전남경찰청에서는 국내 화학재난 대응 체계와 현황을 공유하고, 남해소방서와 국립중앙의료원 중앙응급의료센터, 울산대병원에서는 재난으로 인한 다수 사상자 발생 시 의료대응 활동과 관련 사업에 대해 발표한다.

화학물질안전원은 이번 행사를 계기로 국립중앙의료원, 재난거점병원 등 민간 의료기관과 현장 재난정보를 신속하게 공유하고, 경찰, 소방, 군(화생방방호사령부 등)과의 유기적인 현장대응·수습을 위해 협력을 강화할 예정이다.

박봉균 화학물질안전원장은 “예상치 못한 화학테러와 사고로 인한 인명피해를 최소화하기 위해서는 정확한 정보를 신속하게 공유하고 유기적인 의료대응 및 수습이 이뤄져야 할 것”이라며, “지속적인 민관 협력 강화를 통해 화학재난 대응 전 과정이 체계적으로 이뤄지도록 지원할 계획”이라고 말했다.