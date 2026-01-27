고 이해찬 전 민주평화통일자문회의 수석부의장 추모

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 정인화 광양시장이 다음 달 7일 오후 2시 도이동 성황스포츠센터 다목적체육관 3층에서 자신의 저서 ‘무에서 유를 창조하는 그 남자의 일생’이라는 제목의 책을 출간하고 출판기념회를 연다.

이번 출판기념회는 애초에는 이달 31일로 계획돼 있었으나, 이해찬 전 국무총리의 갑작스런 별세로 슬픔에 잠긴 유가족을 위로하고 추모의 뜻에 동참코자 출판기념회를 일주일 연기했다.

출판기념회는 정치적 행사가 아닌 책을 매개로 한 시민과의 대화 중심의 북 콘서트 형식으로 진행된다.

저서에는 정 시장이 30여 년 공직 생활 속에서 겪은 경험과 성찰을 소설과 수필 형식으로 풀어낸 문학적 에세이집에 가깝다.

책에는 행정 현장에서 마주한 선택의 순간, 시민과의 기억, 그리고 ‘행정은 결국 사람을 향해야 한다’는 저자의 일관된 철학이 담담하게 담겨 있다.

특히 일부 작품에서는 국제 교류와 정책 현장에서 얻은 경험을 이야기로 풀어내며 독자에게 교훈을 강요하기보다 자연스러운 질문을 던진다.

권력이나 성과를 앞세우기보다 한 사람의 삶과 책임을 돌아보게 하는 대목이 인상적이라는 평가다.

정인화 시장은 “공직의 시간 속에서 느꼈던 고민과 생각을 글로 정리하며 스스로를 성찰하는 계기가 됐다”며 “북콘서트를 통해 시민들과 진솔한 이야기를 나누고 싶다”고 말했다.

북 콘서트는 별도의 신청 없이 시민 누구나 참여 가능하다.