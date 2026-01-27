용현지, 7차투어 우승 이미래 격파 ‘이변’

[헤럴드경제=조용직 기자] 김가영, 스롱 피아비, 정수빈 등 여자프로당구(LPBA)를 대표하는 간판 스타들이 LPBA 9차 투어 32강에 대거 진출했다.

26일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2025-2026시즌 9차투어 ‘웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA 64강에서 김가영(하나카드)은 이은희를 상대로 22-20(25이닝)으로 승리했다. ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)도 24-18(22이닝)로 제치고 32강 진출에 성공했다.

정수빈(NH농협카드)은 뱅크샷 6방을 터트리며 25-11(18이닝)로 전어람을 돌려세웠다. 직전 투어 우승자 강지은(SK렌터카)은 이선경을 21-11(25이닝)로 완파했으며, 김민아(NH농협카드)도 최보람을 23-16(21이닝)으로 제쳤다.

용현지(웰컴저축은행)는 7차 투어 우승자인 이미래(하이원리조트)를 상대로 25-17(21이닝)로 승리하는 이변을 연출했다. 직전 PQ라운드에서 애버리지 3.571을 기록하며 LPBA 단일 경기 최고 애버리지 신기록을 썼던 응우옌호앙옌니(베트남·에스와이)는 김보라에 접전 끝에 17-19(25이닝)로 패배해 탈락했다.

대회 3일차인 26일에는 대회 개막식을 시작으로 본격적인 대회 일정에 돌입한다. 개막식 후 PBA 128강이 다섯 차례 나눠 진행되며, LPBA 32강전이 함께 진행된다.