[헤럴드경제=박병국 기자]서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 지역에서 활동하는 예술인의 안정적인 창작환경 조성과 지역 문화예술의 지속적인 성장을 위해 ‘2026년 문화진흥기금 지원사업’ 공모를 실시한다고 26일 밝혔다. 지원자는 오는 2월 13일까지 모집한다.

이번 지원사업의 규모는 총 2억 4000만 원이다. 청소년, 청년, 장애인, 문화예술단체로 대상을 세분화해 다양한 계층과 분야의 예술 활동을 지원한다.

특히, 올해는 활동이 증가하고 있는 청년예술인 지원 예산을 기존 3000만 원에서 1억 원으로 확대했다. 재료비·대관료 등 직접 사업경비 외에도 홍보비·해외결제(일부) 등 다양한 지출 항목을 포함했다.

청소년·청년·장애인 문화예술인은 개인별 최대 500만 원까지 지원받을 수 있다. 공모 신청 시 문화예술 창작활동 및 공연·전시 개최, 해외 문화예술교류, 국·내외 대회 참가 중 한 가지를 선택해 지원할 수 있다.

문화예술단체는 총 9000만 원 규모로, 단체별 사업계획에 따른 활동비를 지원한다.

이외에도 구는 문화진흥기금 지원사업 참여 예술인들과 함께 연말 성과공유회를 개최해, 한 해 동안 쌓아온 창작 성과를 구민에게 선보이고 예술인 간 교류와 협업의 기회도 함께 마련할 계획이다.

구는 사업계획과 활동 실적 등을 종합적으로 평가해 선정 심의를 거친 뒤 3월 중 대상자에게 결과를 통보할 예정이며, 선정된 예술인은 4월부터 12월까지 다양한 문화예술 활동을 추진하게 된다.

이기재 양천구청장은 “지역예술인이 안정적으로 창작 활동을 이어갈 수 있어야 지역 문화도 함께 성장한다”며 “지원 규모와 방식을 현실에 맞게 개선해 다양한 예술 주체를 폭넓게 지원함으로써 양천구만의 문화예술 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.