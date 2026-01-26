[헤럴드경제=홍승희 기자] 해외건설협회는 지난 23일 국토교통부와 고용노동부 지원 하에 진행된 ‘제25기 글로벌 건설 프로젝트 금융·개발 전문가 과정’ 수료식을 해외건설교육센터에서 개최했다고 26일 밝혔다.

본 교육과정은 해외건설 전문인력 양성과 취업역량 강화를 목적으로 운영되었으며, 교육생들은 수주영업, 영미 계약법, 금융․프로젝트파이낸싱(PF), 재무분석, 금융계약, 투자개발형 사업 실무 등 글로벌 건설 프로젝트 수행에 필수적인 이론 및 실무 교육을 이수하였다. 특히 해외 투자·개발사업 수행역량과 국제금융을 포함한 해외건설 전반을 아우르는 융·복합적 실무역량 배양에 중점을 뒀다.

한만희 해외건설협회 회장은 “수료생들은 지난 4주간의 교육과정을 통해 해외건설의 수주, 계약, 시공, 금융 전 과정을 이해하는 글로벌 인재로 성장했다”며 “앞으로 우리 해외건설 산업을 이끌어 갈 핵심 인재로 자신감 있게 도전해 주기를 당부했다.

협회는 향후 해외건설 관련 기업에 본 과정 수료생을 적극 추천하는 등 취업 연계 및 인력 지원 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.

수료생 채용을 희망하는 기업은 해외건설협회 교육센터를 통해 상세 안내를 받을 수 있다.