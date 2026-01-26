최대 2억 원 융자 추천

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시가 일시적으로 자금난을 겪고 있는 지역 중소기업을 위해 2026년 중소기업 이차보전 지원 사업을 접수 받고 있다.

융자는 시에서 협약한 8개 금융기관의 대출 심사를 거쳐 매출 규모에 따라 기업당 최대 2억 원까지 가능하며, 2년 거치 일시 상환 조건으로 자금을 공급해 총 800억 원 규모의 은행 대출에 대해 이차보전을 지원할 예정이다.

올해는 민생경제 안정을 위해 관내 사회적 경제 기업이 지원 대상에 추가됐으며, 지난해와 동일하게 대출금리 중 3%를 지원한다.

신용보증기금 또는 기술보증기금의 보증을 담보로 대출받는 기업에 대해서는 IBK기업은행에서 보증 수수료 1.2%를 지원한다.

지원 대상은 여수시에 사업장을 둔 중소기업으로, 공장등록 제조업체와 제조 관련 서비스업체, 지식서비스산업체 등 일정 요건을 충족하는 기업이다.

다만, 휴·폐업 및 세금 체납 등 중소기업 정책자금 융자 제한 기업은 지원에서 제외된다.

신청은 여수시 누리집 고시공고란을 통해 신청서를 내려받아 시청 경제일자리과 방문 또는 우편으로 접수하면 된다. 단, 자금 소진 시에는 조기 종료된다.