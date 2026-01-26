“3주택 이상만 세금 내는 줄 알았죠? 올해부터 2주택자도 ‘임대소득세’ 내야 합니다”[이세상]

#. 이우리 씨는 2000년 서울에 본인 명의로 아파트 한 채(기준시가 13억원)를 마련했다. 2020년에는 아내가 돌아가신 장모님으로부터 서울 아파트(기준시가 14억원)를 상속받으며 우리 씨 부부는 ‘다주택자’가 됐다. 최근 광주로 근무지 발령을 받은 우리 씨는 서울 아파트 두 채를 각각 7억원과 8억원에 전세로 주고, 광주에 전셋집을 얻어 내려갔다. 월세는 받지 않으니 임대소득세 걱정은 없다고 생각했다. 그러던 중 올해부터 세법이 바뀌어 2주택자도 전세보증금에 대해 종합소득세가 부과될 수 있다는 소식을 들었다. 바뀐 세법과 세금 납부 방법을 문의하기 위해 회현동이택스를 찾아갔다. A. 네, 그렇습니다. 주택임대소득을 계산할 때 주택 수는 본인과 배우자를 합산해 판단합니다. 따라서 우리 씨 명의 1채와 아내 명의 1채를 합쳐 부부는 ‘부부 합산 2주택자’가 됩니다. A. 부부 공동명의는 비과세 요건을 따질 때 ‘부부 합산’이므로 당연히 1채로 계산됩니다. A. 그렇게 오해(?)를