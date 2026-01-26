건보공단, 26일부터 3월까지 순차적으로 전자문서 발송 예정

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단은 올해 국가 건강검진 대상 여부와 검진정보가 담긴 전자문서를 네이버·PASS·카카오톡 등 3개 채널로 확대해 발송한다고 26일 밝혔다.

이번 전자문서 채널 확대로 2026년 건강검진 전체 대상자들은 네이버뿐만 아니라 패스(PASS), 카카오톡 앱까지 3개의 플랫폼을 통해 건강검진표와 안내문을 확인할 수 있게 됐다.

전자문서를 활용한 건강검진 안내문은 2026년도 국가 건강검진 대상자에게 26일부터 3월까지 순차적으로 발송되며, 열람하지 않은 대상들에게는 3월 이후, 종이 안내문으로 발송될 예정이다.

만약 이용자가 전자문서를 통한 건강검진 안내문 수신 거부를 원한다면, 국민건강보험공단 고객센터를 통해 신청 가능하다.

건보공단 관계자는 “이번 전자문서 채널 확대를 통해 국민에게 한 발 더 다가가는 건강검진 안내 서비스의 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 디지털 기술을 활용해 검진 접근성을 지속해서 개선하고 국민의 건강관리를 지원하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 건보공단은 디지털 민원·행정 서비스를 제공하기 위해 모바일 전자문서를 발송하고 있다. 공공기관 중 가장 많은 매년 약 6000만 건 이상의 전자문서 서식을 발송해 발송비용 절감과 탄소중립 생활 실천에 따른 환경·사회·투명(ESG) 경영에 앞장서고 있다.