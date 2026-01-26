2026년 상반기 경영전략회의 개최 고객 경영 등 6대 핵심 어젠다 제시

KB손해보험은 23일 경기 수원시 장안구 KB손보 인재니움수원(연수원)에서 ‘2026년 상반기 경영전략회의’를 개최했다고 26일 밝혔다.

구본욱(사진) 사장은 올해 새롭게 선임된 임원과 부서장에게 새해 인사와 축하의 말을 전하며 ‘명작(名作)의 완성을 위한 여정’이라는 주제로 메시지를 전달했다. 그는 보험업계가 당면한 녹록지 않은 경영환경 속에서 가장 집중해야 할 과제로 ‘정교한 수익성 관리’와 ‘인공지능(AI) 기반 실질적 성과 창출’을 꼽았다.

구 사장은 KB손보가 걸어온 여정과 앞으로 함께 만들어 갈 여정을 명작의 완성 과정에 비유했다. 그는 “그동안 KB손보만의 차별화된 경쟁력이 무엇인지 고민하며 변화와 혁신을 모색해 왔다”면서 “올해는 경계를 뛰어넘는 과감한 변화와 통찰, 준비된 전략의 속도감 있는 실행을 통해 구체적 성과를 창출함으로써 손해보험의 새로운 기준을 제시하는 명작으로 자리매김해야 한다”고 강조했다.

이어 “위기에 대한 우려보다 시장 재편 속에서 새로운 기회와 가능성에 주목해야 한다”며 “환경 변화에 위축돼 방어적이고 소극적인 태도에 머무르기보다 변화의 흐름을 정확히 파악해 경쟁력을 앞서 구축하고 고객에게 차별화된 가치를 제공하는 데 역량을 집중해야 한다”고 덧붙였다.

구 사장은 AI 신기술의 빠른 발전으로 보험 산업의 변화 속도가 더욱 빨라지고 있다며 미래 변화 가능성에 대한 선제 대응을 당부했다. 그는 “지금은 지도와 나침반은 있지만 정답은 없는 여정을 걷는 상황”이라고 표현하며 미래 성장을 위한 6가지 핵심 의제를 제시했다.

구 사장이 제시한 6대 핵심 의제는 ▷고객 최우선 경영으로 고객·사회에 최상의 가치 제공 ▷질적 성장을 통한 견고한 이익 체력 확보 ▷중장기 사업 포트폴리오 다변화로 미래 이익기반 구축 ▷AI 기반 고객경험 혁신과 밸류체인 효율화 ▷성공 사례 확산을 위한 보상·제도 강화 ▷AI 시대에 부합하는 일하는 방식 전환이다. 박성준 기자