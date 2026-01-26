차세대 드론 ‘군집AI’ 기술 확보

대한항공은 드론 전문 기업 파블로항공에 전략적 투자를 단행했다고 26일 밝혔다. 무인기 사업 핵심기술을 확보하고 시장 지배력을 강화하기 위한 선택이라는 게 대한항공 측의 설명이다.

대한항공은 지난 23일 오후 서울 중구 대한항공 서소문 사옥에서 파블로항공과 50억원 규모의 전략적 지분 투자 계약을 체결했다. 체결식에는 임진규(왼쪽) 대한항공 항공우주사업본부장, 김영준(오른쪽) 파블로항공 의장을 비롯한 양사 관계자 10여명이 참석했다.

파블로항공은 차세대 드론 운용의 핵심인 군집인공지능(AI) 기술에 전문성을 가진 기업이다. 군집AI는 새가 무리를 지어 하늘을 나는 것처럼 드론이 군집을 이뤄 임무를 수행하는 기술을 말한다. 최근엔 총 5단계로 구분되는 ‘군집조율’ 기술 단계 중 국내 최초로 4단계 진입에 성공하며 경쟁력을 입증했다.

양사는 지난해 10월 ‘군집AI 기술 발전을 위한 양해각서(MOU)’를 체결하고, 국방 분야는 물론 항공기 MRO를 포함한 민수 영역까지 아우르는 공동 기술개발 방향성에 합의한 바 있다. 이번 전략적 투자는 해당 협력을 실질적인 기술·사업 단계로 확장하는 후속 조치로, 양사는 차세대 무인기 비즈니스 리더십 확보를 위한 핵심 파트너십을 구축하게 됐다.

대한항공 관계자는 “이번 계약이 미래 중추 사업인 항공우주 분야의 중장기 성장을 뒷받침하기 위한 전략적 투자라는 점에서 의미가 깊다”고 강조했다. 대한항공은 자사 중대형 무인기에 파블로항공의 군집AI 자율비행 알고리즘, 통합관제 플랫폼, 중소형 무인기 개발 역량 등을 접목해 방산 분야에서의 입지를 넓혀가겠다는 계획이다.

대한항공은 단순한 자금 조달을 넘어 파블로항공의 안정적인 성장을 적극 지원할 계획이다. 대기업의 인프라와 벤처기업의 혁신 기술을 융합해 상호 경쟁력을 강화하는 새로운 성장 모델을 구축해 나갈 예정이다. 대한항공은 파블로항공과 군집비행 공동 연구개발(R&D)과 신규 사업 모델을 발굴하고, 무인기 기술 및 사업 노하우를 교류하는 등 미래 신성장 동력 확보를 위해 힘을 모으기로 뜻을 모았다.

대한항공 관계자는 “이번 투자는 급변하는 산업 환경 속에서 미래 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 선택이자, 건강한 산업 생태계 조성을 위한 노력의 일환”이라며 “앞으로 역량 있는 중소·벤처기업과의 상생 협력을 강화해 기술 혁신과 동반 성장을 지속해서 이끌어나갈 것”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 무인기 전담 사업부를 운영하며 국내 무인기 개발을 선도하고 있다. 감시정찰 및 다양한 임무를 수행하는 중고도 무인기(KUS-FS)부터 저피탐 무인 편대기, 사단정찰용 무인기(KUS-FT), 다목적 무인 헬기(KUS-VH), 수직이착륙 무인기(KUS-VT) 등 우리 군과 지자체에서 실제로 활용하는 무인기 다수를 자체 개발하고 있다.

권제인 기자